Air Transat : nos extras pour plus de confort à bord

Allée, hublot, avec plus d'espace pour les jambes, à l’avant de la cabine ? Avec la présélection de sièges, garantissez à votre client une meilleure expérience de vol.La présélection, disponible à partir de 47€, peut se faire jusqu’à 24 heures avant le départ de chaque vol sur notre site www.airtransat.fr ou en contactant notre Helpdesk au 0 820 000 649.Plusieurs choix possibles :✔ Pour un voyage en toute simplicité, optez pour le siège standard : divertissement personnalisé avec écrans tactiles individuels et port USB pour charger les appareils électroniques.✔ Pour un voyage en duo ?Pensez à nos sièges deux par deux qui offriront plus d’intimité (disponibles sur certains appareils uniquement).✔ Pour les plus pressés ?Optez pour un siège à l’avant de la cabine : services de repas et débarquement plus rapides. Ces sièges offrent aussi l’avantage d’être situés dans un environnement moins bruyant.✔ Pour les personnes de grande taille ?Proposez à votre client de lui réserver un siège avec plus d'espace pour les jambes, la garantie d’un voyage dans les meilleures conditions.