Andrea Franklin nouvelle DG du Barbados Tourism Marketing Inc.

"à obtenir le plus grand nombre d'arrivées pour la Barbade à partir de son principal marché source.



En outre, elle a cultivé au fil des ans des relations professionnelles avec des compagnies aériennes, des partenaires du secteur du voyage et du tourisme qui apprécient son leadership et sa direction. Elle a également dirigé des équipes au Canada et en Amérique du Nord au cours de son mandat de directrice".

Cette nomination a été annoncée par le ministre du tourisme et des transports internationaux de la Barbade Ian Gooding-Edghill , fin janvier 2024.Le ministre a également annoncé la nomination de Cheryl Carter , directrice de BTMI au Royaume-Uni]b, en tant que nouvelle directrice des opérations.Elle sera également responsable de la direction et des performances de tous les marchés extérieurs.Cheryl Carter compte plus de 26 ans d'expérience dans le domaine du tourisme. En tant que responsable intérimaire des marchés mondiaux au Royaume-Uni en 2019, elle a réussi