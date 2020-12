Arabie Saoudite : la date de levée complète des restrictions de voyage annoncée ultérieurement

Employés gouvernementaux civils et militaires en service officiel;

Le personnel des missions diplomatiques et consulaires saoudiennes ainsi que les attachés à l'étranger et des organisations régionales et internationales, ainsi que leurs familles et compagnons;

Personnel occupant des emplois permanents, dans des organisations publiques, privées ou à but non lucratif, en dehors du Royaume, ainsi que ceux qui ont des emplois dans des entreprises ou des institutions commerciales en dehors de l'Arabie-Saoudite;

Les hommes d'affaires dont l'activité nécessite des déplacements pour conclure des activités commerciales et / ou industrielles ainsi que les directeurs export, marketing et commercial dont les tâches les obligent à rendre visite aux clients;

Les patients dont le traitement nécessite un déplacement hors de l'Arabie-Saoudite, en particulier les patients atteints de cancer et ceux qui ont besoin de greffes d'organes;

Les étudiants boursiers ou ceux qui étudient à leurs propres frais et les stagiaires des programmes de bourses médicales dont les études ou la formation nécessitent un voyage vers les pays dans lesquels ils étudient ou se forment, avec leurs personnes à charge;

Les expatriés en dehors de l'Arabie-Saoudite, ainsi que leurs personnes à charge, qui pourraient présenter des preuves de leur résidence légale en dehors du Royaume;

Les participants aux événements sportifs officiels régionaux et internationaux, y compris les joueurs et les membres du personnel technique et administratif;

Les citoyens du CCG ainsi que pour les non-Saoudiens qui obtiennent l'un des visas suivants: sortie et rentrée, permis de travail, Iqama (permis de séjour) ou visas de visite.

Le 15 Mars 2020, le pays du Golfe suspendait ses vols internationaux et restreignait l'entrée à ses frontières en raison de la propagation du virus. Les catégories de voyageurs suivantes sont autorisés à entrer et sortir du Royaume d'Arabie-Saoudite:

Le Quay d'Orsay informe, sur sa page Conseils aux Voyageurs, que les voyageurs appartenant aux catégories autorisées à voyager dans le Royaume d'Arabie-Saoudite doivent, lors de l'enregistrement auprès de la compagnie aérienne, et, à l'arrivée sur le sol saoudien, présenter une déclaration de non symptômes (remise à bord de l'avion).

Les voyageurs doivent, en outre, respecter un confinement à domicile d'une durée de 2 jours si un nouveau test PCR est réalisé à l'issue de ces 48 heures et que le résultat est négatif ou d'une durée de 7 jours s'ils n'effectuent pas de nouveau test PCR.