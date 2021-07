Arabie Saoudite: le Royaume ouvrira ses frontières aux touristes vaccinés le 1er Août

"Nous accueillons à nouveau les touristes et nous sommes très heureux de recevoir à nouveau les invités du Royaume après une pause due aux répercussions de la pandémie de Coronavirus. Nous avons concentré nos efforts pendant cette pause sur une coopération étroite avec nos partenaires dans tous les secteurs pour assurer un retour en toute sécurité, grâce auquel les visiteurs du Royaume peuvent profiter de l'exploration de ses trésors touristiques, de ses destinations et monuments importants, vivre des expériences touristiques uniques et en apprendre davantage sur la culture de générosité et d'hospitalité qui caractérise la société saoudienne"

Allemagne, Andorre, Australie, Autriche, Belgique, Brunei, Bulgarie, Canada, Chine, Chypre, Corée du Sud, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Finlande, France, Grèce, Hong Kong, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Japon, Kazakhstan, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macao, Malaisie, Malte, Monaco, Monténégro, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, Pologne, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Saint-Marin, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Suède et Ukraine.

déclare le ministre du Tourisme, Ahmed Al-Khateeb, dans le communiqué.L'Arabie Saoudite a inauguré son visa touristique en le 27 Septembre 2019 , le Royaume ouvrant ainsi exceptionnellement ses portes aux touristes du monde entier.et avant la mise en place des mesures de restrictions de voyages et la fermeture des ports et frontières suite à la pandémie de Covid-19,L'e-Visa Arabie Saoudite est disponible pour les citoyens des