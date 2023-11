Au cœur des marchés de Noël européens avec CroisiEurope

En cette fin d’année 2023, CroisiEurope propose une multitude d’itinéraires pour faire découvrir les plus beaux marchés de Noël et leurs traditions, au fil de l’eau.



Rédigé par Céline Burggraf le Lundi 13 Novembre 2023

Les marchés de Noël d’Europe, en croisière



Faites profiter vos clients d’une remise de 10% sur une sélection d’itinéraires et permettez-leur de vivre une expérience unique à l’occasion des fêtes de fin d’année, en croisière.



Vos clients souhaitent voyager seuls ? Sur cette même sélection d’itinéraires de Noël, le supplément « cabine individuelle » est offert pour les aventuriers solitaires.



► Découvrir nos croisières Marchés de Noël

Cet hiver, permettez à vos clients de voguer le long des fleuves et canaux européens à la découverte des marchés de Noël les plus spectaculaires. Faites-leur découvrir des produits locaux et traditions uniques, en cette période féérique. Pour cette édition des marchés de Noël 2023, Strasbourg et les plus belles villes d’Europe font le plein de surprises, émerveillant petits et grands de leurs illuminations et activités de fête.Faites profiter vos clients d’une remise de 10% sur une sélection d’itinéraires et permettez-leur de vivre une expérience unique à l’occasion des fêtes de fin d’année, en croisière.Vos clients souhaitent voyager seuls ? Sur cette même sélection d’itinéraires de Noël, le supplément « cabine individuelle » est offert pour les aventuriers solitaires.

Offre Agent de Voyage : à la découverte de l’archipel des Canaries Envie de vous ressourcer ? Afin de permettre aux experts du tourisme de découvrir les plus beaux panoramas, CroisiEurope a mis en place une offre pour permettre aux agents de voyage de partir à la découverte de l’archipel des Canaries. Du 16 au 23 décembre 2023, cette croisière de huit jours vous emmènera au cœur de l’archipel, avec des escales sur six de ses îles, à bord de la Belle des Océans.



● Tarif agent de voyage : 699€ par personne



Réservation uniquement par téléphone au 0825 333 777 dans la limite des places disponibles



Avantage essentiel des agents de voyages partenaires de CroisiEurope, une sur-commission de 10% est accordée sur tous les départs de décembre 2023, janvier et février 2024 aux Canaries ! N’attendez plus pour proposer cet itinéraire exceptionnel à vos clients.



Offre Multi-générations : partez en famille et profitez de réductions exceptionnelles



Lorsque trois générations d’une même famille réservent une croisière fluviale, alors les enfants profitent de 20% de remise et les petits-enfants de moins de 16 ans voyagent gratuitement ! Concernant les itinéraires maritimes, ce sont 20% accordés aux enfants et 30% aux petits-enfants de moins de 16 ans.

Cette offre est une raison supplémentaire de proposer à vos clients de partir en famille lors des vacances scolaires, de profiter d’un moment privilégié ensemble, en croisière.



Pour faciliter la logistique, tout a été pensé : des cabines côtes à côtes, une cabine individuelle sans supplément pour les familles monoparentales voyageant avec deux enfants, des menus adaptés aux goûts des enfants…

De plus, la formule « tout inclus », base essentielle des offres CroisiEurope, allège l’organisation du voyage et permet aux familles de profiter pleinement de leurs proches sans se soucier de quoique ce soit.



Pour plus d’informations, contactez CroisiEurope par téléphone au 0825 333 777 ou par courriel à



► Découvrir l'offre multi-générations Afin de répondre à la demande du marché, CroisiEurope, forte de sa capacité d’adaptation, développe une nouvelle offre dédiée : l’offre multi-générations.Lorsque trois générations d’une même famille réservent une croisière fluviale, alors les enfants profitent de 20% de remise et les petits-enfants de moins de 16 ans voyagent gratuitement ! Concernant les itinéraires maritimes, ce sont 20% accordés aux enfants et 30% aux petits-enfants de moins de 16 ans.Cette offre est une raison supplémentaire de proposer à vos clients de partir en famille lors des vacances scolaires, de profiter d’un moment privilégié ensemble, en croisière.Pour faciliter la logistique, tout a été pensé : des cabines côtes à côtes, une cabine individuelle sans supplément pour les familles monoparentales voyageant avec deux enfants, des menus adaptés aux goûts des enfants…De plus, la formule « tout inclus », base essentielle des offres CroisiEurope, allège l’organisation du voyage et permet aux familles de profiter pleinement de leurs proches sans se soucier de quoique ce soit.Pour plus d’informations, contactez CroisiEurope par téléphone au 0825 333 777 ou par courriel à info@croisieurope.com

Découvrez le reste de nos offres sur notre site internet



Telephone : 0 826 101 234



Site web : pro.croisieurope.com



CroisiEurope, leader Européen de la croisière fluviale propose des croisières sur les canaux, fleuves et mers en France et dans le Monde à bord de bateaux à taille humaine. Avec plus de 45 années d’expérience, la compagnie possède aujourd’hui une flotte de 55 navires à taille humaine.0 826 101 234

Lu 184 fois Notez

Dans la même rubrique : < > MSC Croisières présente ses croisières aux Antilles Embarquement immédiat avec Exploris