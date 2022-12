Appli mobile TourMaG



Bogotá : une destination dynamique et à fort impact durable

Le voyage est une expérience qui touche pratiquement toutes les dimensions humaines, car il s'agit d'un stimulus direct des sens qui crée des liens émotionnels indéfectibles entre les voyageurs et les destinations. Et de ce point de vue, la Colombie a accompli un travail fondamental pour séduire et attirer les touristes en leur montrant sa richesse naturelle et culturelle, son histoire de résilience et la chaleur de tous les Colombiens en tant qu'hôtes.

Dans ce contexte de transformation sociale et de résurgence des communautés, le tourisme durable et utile n'est plus une tendance mais une exigence.

La Colombie est un pays qui fait tomber les voyageurs amoureux. Bogota, sa capitale, est une ville pour tous et propose de nombreux expériences et activités. Vous pouvez commencer par découvrir son passé. Pour ce faire, il faut prendre direction vers le centre-ville, où vous trouverez la Plaza de Bolívar, la Catedral Primada et la Casa de Nariño, ou le siège du gouvernement. Les autres lieux à ne pas manquer sont le quartier de La Candelaria, le cœur du centre historique. Vous y trouverez de grandes demeures construites pendant la période coloniale, ainsi qu'une atmosphère bohème unique sur la mythique Plaza del Chorro de Quevedo, l'une des places les plus caractéristiques de la capitale.

La ville possède des musées dans lesquels vous pourrez vous perdre pendant des heures, comme le Musée de l’Or, qui abrite une collection d'environ 34 000 pièces d'orfèvrerie et 20 000 objets en lithique, céramique, pierre précieuse et textile appartenant aux cultures Quimbaya, Calima, Tayrona, Sinú, Muisca, Tolima, Tumaco et Magdalena, entre autres.



La gastronomie de la ville mérite sa propre section. L'offre de nourriture typique locale et régionale est vaste et reconnue comme l'une des meilleures d'Amérique latine. La ville compte déjà plusieurs restaurants qui figurent sur les listes des meilleurs du monde, selon les experts. Il faut absolument goûter les plats typiques de la région, comme l'ajiaco, le cocido, les tamales ou les almojábanas, et déguster les jus de fruits et les desserts colombiens préparés avec des ingrédients locaux. La cuisine colombienne a des racines afro, indigènes et européennes. Et grâce à son climat, cette cuisine privilégie de toutes sortes de cultures toute l'année. Un territoire qui est destiné à être le grand garde-manger du monde, en raison de sa situation privilégiée et de la disponibilité de terres, selon les Nations Unies.



Il existe des lieux touristiques à Bogota tels que Monserrate, El Chicó ou Usaquén, qui font partie des meilleurs quartiers de la ville et accueillent à bras ouverts les habitants et les visiteurs. Une autre option consiste à visiter certains parcs, tels que le parc national, le Parque de la 93 ou le Simón Bolívar. Ce sont des endroits idéaux pour faire du sport, se promener, contempler la nature ou simplement s'asseoir pour lire un livre.



Et la nuit, la ville continue de briller, avec des zones de vie nocturne de différents styles et atmosphères : discothèques, bars, pubs, brasseries de bière artisanale et clubs où le plaisir et la danse sont les principaux facteurs. La musique et la danse sont dans le sang de tous les Colombiens.



Et pour les voyageurs qui en veulent plus, nous vous encourageons à continuer à découvrir la Colombie à travers ses régions. Visiter la Colombie, c'est comme voyager dans six pays en un seul, en raison de la diversité de ses paysages, de ses températures et de ses expressions culturelles : la Grande Caraïbe Colombienne, bien plus que les Caraïbes ; le Pacifique Colombien, le goût de la jungle et de la mer ; les Andes Colombiennes Occidentales, une région de montagnes de café et de fleurs ; les Andes Colombiennes Orientales, des landes et vallées légendaires ; le Massif Colombien, une région d’origines ancestrales ; et l'Amazonie-Orénoque Colombienne, des jungles et plaines sacrées.



Medellín, la ville où tout fleurit Lieu de naissance de célébrités telles que Fernando Botero, Maluma et J Balvin, Medellin est un territoire qui a su se réinventer et s'épanouir dans de nombreux domaines : culturel, économique, touristique et éducatif. Voici quelques exemples.

Tout d'abord, pour nous situer : Medellín est la capitale du département d'Antioquia ; elle est connue comme la ville de l'éternel printemps en raison de sa bonne température, qui avoisine les 24º toute l'année et est située à 1 479 mètres au-dessus du niveau de la mer. Selon les données du recensement de 2018, la ville compte 2 427 129 habitants, ce qui en fait la deuxième ville la plus peuplée de Colombie. L'un des meilleurs moyens de se déplacer dans la ville est le métro et le métrocable, une vraie innovation urbaine accomplie de la main de l’entreprise française POMA.



Sur le plan économique, elle se distingue comme l'un des principaux centres financiers, industriels, commerciaux et de services de Colombie, principalement dans les secteurs du textile, de l'habillement, de la métallurgie-mécanique, de l'électricité et de l'électronique, des télécommunications, de l'automobile, de l'alimentation et de la santé.



La ville est également l'un des principaux centres culturels de Colombie. Medellín accueille des festivités locales, nationales et internationales importantes et renommées, telles que la foire aux fleurs, un événement annuel qui offre aux visiteurs plus de 140 manifestations culturelles, comme la foire nationale du cheval, le festival de l'orchestre, le festival national de la trova, la parade des voitures anciennes et le festival de la poésie, ce dernier événement ayant reçu le prix Nobel alternatif, un prélude au prix Nobel de la paix, de la part de la fondation suédoise Right Livelihood. Colombiamoda, l'un des plus importants salons de la mode du pays, se tient également dans la ville. Cet événement présente des créateurs nationaux et internationaux réputés pour leurs designs et la qualité de leurs collections. Il convient de mentionner la gastronomie typique de la région, qui se compose de préparations telles que les buñuelos, le mondongo et la mythique bandeja paisa.



Elle se caractérise également par son excellente activité académique avec plus de 360 programmes académiques, y compris des programmes de premier cycle, de technologie, de spécialisations, de masters et de doctorats. Grâce à cela, elle est reconnue comme une ville universitaire et de la connaissance.



Parmi les lieux à voir, citons la cathédrale métropolitaine de Medellín : une église cathédrale de culte catholique romain dédiée à la Vierge Marie sous l'invocation de l'Immaculée Conception. Il est situé dans la zone centrale de la ville de Medellín, dans le quartier de Villanueva, au nord du Parque de Bolívar. Pour sa valeur historique et pour être l'une des principales œuvres architecturales du pays, elle a été déclarée Monument national de Colombie le 12 mars 1982. Le jardin botanique Joaquín Antonio Uribe est un espace dédié à la nature et à la biodiversité, situé en face du parc Explora, dans la partie nord de la ville. L'une de ses principales attractions est l'Orchideorama José Jerónimo Triana, une structure inspirée des formes organiques, comme en témoigne la construction en acier de dix arbres à fleurs, pour former une scène couverte de 5 000 mètres carrés, qui expose, entre autres éléments, plusieurs espèces d'orchidées, la fleur emblématique de la Colombie. La Plaza Botero, où vous pouvez voir des sculptures de l'artiste Fernando Botero, originaire de la région, dans le centre de Medellín. Là, sur une surface de 7 500 mètres carrés, 23 œuvres de l'artiste sont exposées et il y a deux fontaines d'eau réalisées par le maître. Le Museo de Arte Moderno de Medellín, fondé en 1978, possède la plus grande collection d'œuvres du peintre Débora Arango, ainsi que des œuvres de grande valeur historique et artistique d'importants artistes nationaux et internationaux tels que Enrique Grau, Olivier Debré et Bernardo Salcedo.



Parmi les dernières distinctions obtenues par Medellín figure le prix de la ville intelligente pour sa transformation sociale, urbaine et culturelle en 2020, décerné par Netexplo, l'observatoire international des tendances dans ce domaine, parrainé par l'UNESCO. Et en août dernier, elle a été sacrée meilleure destination émergente d'Amérique du Sud, par les World Travel Awards, connus dans le monde entier comme les "Oscars" du tourisme et qui ont récompensé Medellín à au moins cinq reprises.



Bogota : Découvrez Bogotá, diverse et multiculturelle | Colombia Travel

Medellin : Medellín La ville de l'Éternel Printemps | Colombia Travel

