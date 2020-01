Boomerang Voyages réalise 100% de croissance sur ses circuits

Le tout avec des activités annexes toujours plus innovantes, les « instants Kappa », qui vont des retraites avec des moines bouddhistes en Asie jusqu’à des nuits avec des conteurs au Sénégal.



« Ce genre de produits inspirent beaucoup nos concurrents et ont tellement de succès que nous pensons les classer dans un répertoire en ligne » , glisse Olivier Kervella.



Il poursuit : « le client devient un peu son propre agent de voyages, l’objectif est de lui proposer de plus en plus de choix et de variables. On fabrique quasiment du prêt-à-partir désormais » .



En filigrane, toujours, la concurrence des tour-opérateurs traditionnels avec les plateformes type Booking ou Expedia.



Pour le PDG de NG Travel, la conclusion est limpide : « sommes-nous capables de proposer des produits aux mêmes prix qu’eux tout en apportant notre plus-value ? Si oui, il faut se lancer. C’est la question à se poser dans le tour-operating aujourd’hui ».