Business travel : quelles tendances en France en 2025 ?

La durabilité reste une priorité majeure pour les entreprises et les voyageurs. En 2025, plusieurs tendances clés façonneront le voyage durable :les entreprises seront tenues de fournir des données précises sur les émissions liées aux voyages d'affaires, conformément aux nouvelles réglementations européennes ;l'adoption de SAF se généralise, bien que leur coût reste élevé. Les entreprises devront peut-être absorber une partie de ces coûts pour atteindre leurs objectifs de durabilité ;Une approche privilégiant les voyages essentiels, intégrant le bien-être du voyageur, la réduction des émissions et l'impact positif sur les communautés locales.En conclusion, le marché du voyage en France en 2025 sera marqué par une reprise économique modérée, des ajustements tarifaires dans les secteurs du transport aérien et de l'hôtellerie, et une attention accrue à la durabilité.Les entreprises devront adapter leurs politiques de voyage pour naviguer dans ce paysage en évolution, en tenant compte des risques potentiels et des nouvelles attentes en matière de responsabilité environnementale.