C. Mathieu (Brittany Ferries) : "Nous en appelons à l’Etat, pour éviter de devenir une entreprise zombie"

aide toi et le ciel t'aidera

Nous avions très peu de dettes et nous envisagions une nouvelle phase d'investissements.Les seules dettes que nous avions étaient relatives aux fameux filtres à fumée courant 2015 et 2016, coutant la bagatelle de 30 millions d'euros.Nous avons aussi participé au rachat de Condor avec un fonds d'investissement.La participation de 30% dans cette compagnie nous a permis de lui transférer un bateau pour ses liaisons, mais c'est une décision prise avant le Covid.Nous avons toujours la perspective de renouvellement de notre flotte, mais depuis un an et demi,Nous effectuons un travail de fond, pour revoir tout le travail à bord, pour baisser le nombre de marins embarqués, tout en conservant le même niveau de sécurité.Nous savions très bien dès le départ que pour avoir de l'aide nous devions faire de gros efforts et des sacrifices. C'est le fameux adage "".Nous avons assez rapidement pris conscience de l'ampleur de la crise, même si elle est encore pire que prévue, alors que 2021 est aussi mauvais que 2020. Face à cela, nous avons vite compris que nous devions montrer notre capacité de résilience.Dans le même temps, nous sommes obligés de faire ce plan d'économie pour dégager le plus rapidement possible des résultats positifs, afin de pouvoir rembourser la dette.Nous avons convenu d'un accord APLD.Quand l'hiver la flotte sera réduite - et nous allons la réduire - les salariés seront quelques semaines par an en chômage partiel, puis ils travailleront un peu plus l'été.Cet accord va faire que nous allons employer beaucoup moins de saisonniers que par le passé.