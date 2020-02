Brittany Ferries : "Le Brexit nous a déjà coûté 100 millions d'euros !"

TourMaG.com - Depuis le coup de gueule du président de Brittany Ferries, les politiques français ont réagi ?



Christophe Mathieu : Nous sommes en relation permante avec eux, et en même temps, les enjeux leur ont été clairement exposés. Les députés et les ministres nous ont entendu la semaine dernière, maintenant nous devons laisser les négociations aboutir.



Je peux vous dire que nous suivons le Brexit et son dénouement, comme le lait sur le feu.



Les gens ont tendance à oublier quelque chose, le Royaume-Uni n'avait pas adopté l'euro, ni ne faisait partie de l'espace Schengen, donc les contrôles existent déjà, nous espérons juste qu'ils ne soient pas plus lourds.



Après il faut aussi que demain l'Etat fasse correspondre les nouvelles procédures de demain avec les effectifs régaliens, pour éviter tout engorgement.



TourMaG.com - Avez-vous estimé les pertes liées au Brexit ? Que ce soit avec la baisse de la livre ou du trafic.



Christophe Mathieu : Nous ne pouvons pas faire tourner en même temps deux mondes, personne ne saura jamais quelle serait la vie si le Royaume-Uni avait voté différemment.



Une chose est sûre, entre la baisse de la livre sterling et de l'activité, nous estimons que cela nous a coûté une centaine de millions dans nos résultats en quatre ans.



Pour une entreprise comme la nôtre qui doit renouveler sa flotte, ce n'est pas un petit accident de parcours.



TourMaG.com - La pérennité de l'entreprise est assurée ?



Christophe Mathieu : Aucune entreprise ne pourra jamais dire qu'elle est pérenne pour les 20 prochaines années. Nous ne sommes pas en panique non plus, nous ne sommes pas non plus à moins 30%, mais nous sommes soucieux.



Avec tout ce que je vous ai dit, l'issue et l'impact que pourrait avoir l'issue du Brexit sur l'économie britannique, ce sont des paramètres fondamentaux pour les 10 ans à venir.