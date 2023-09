CFC Croisières lève le voile sur les croisières de 2024 !

De passionnantes nouveautés se profilent à l’horizon 2024-2025 pour la prochaine saison de voyages au long-cours de CFC Croisières. Embarquez avec nous pour un aperçu des expériences qui vous attendent.



Rédigé par CFC – Compagnie Française de Croisières le Lundi 25 Septembre 2023

En quête d’aventures et de découvertes, CFC Croisières a tracé de nouveaux itinéraires, offrant des départs variés, des mini-croisières aux grands voyages. Prêts à larguer les amarres depuis Le Havre, Marseille et désormais Bordeaux, les passagers trouveront leur bonheur parmi de nouvelles escales exceptionnelles. Les offres de lancement de la nouvelle saison sont encore disponibles, jusqu’au 30 septembre 2023 !



CFC Croisières vous invite à explorer de nouveaux horizons avec des itinéraires soigneusement conçus pour satisfaire tous les voyageurs. Il est temps de vous préparer à une aventure unique à bord de Renaissance.



Escapades Envoûtantes : Nouvelles croisières de 5 à 10 nuits depuis Marseille et Le Havre La croisière "Beautés d'Italie", du 11 au 22 novembre 2024, vous ouvre les portes de la Toscane et des trésors artistiques de Florence, de l'Île d’Elbe, refuge de Napoléon Bonaparte, de Rome via Civitavecchia, de la vibrante Naples, avant d’explorez les charmes de Lipari et de goûter aux richesses insulaires de Sicile et de Sardaigne.



Plongez dans une aventure fascinante lors de la croisière "Méditerranée Orientale et Grèce" du 22 novembre au 2 décembre 2024, au départ de Marseille. Durant 10 nuits, découvrez les joyaux de destinations légendaires. De Palerme à la riche histoire, aux panoramas spectaculaires de Messine, de l'histoire captivante d'Athènes à la vie festive de Mykonos et aux vues à couper le souffle de Santorin, les différentes facettes de la Grèce n’auront plus de secret pour vous.



Laissez-vous séduire par les "Trésors des Îles Britanniques", au départ du Havre. Proposant des itinéraires de 9 ou 10 nuits, en avril et août 2024, cette aventure vous conduit vers des destinations captivantes. Explorez l'histoire de Cork (Irlande) avec son centre-ville authentique et le majestueux château de Barney. À Belfast (Irlande du Nord), vous découvrirez le musée du Titanic avant de vous laisser surprendre par les îles britanniques de Mull, Skye et Lewis, où les panoramas grandioses de Quiraing et le site de Callanish Standing Stones vous attendent.



Nouveaux Horizons depuis Bordeaux : deux croisières exceptionnelles Deux croisières exceptionnelles largueront les amarres depuis Bordeaux. La première, "Hauts-Lieux du Portugal et de Madère", du 1er au 15 septembre 2024, vous embarquera pour des escales fascinantes. Découvrez Bilbao et son art avant-gardiste, Saint-Jacques-de-Compostelle, empreinte de spiritualité (depuis La Corogne), l'histoire vivante du Portugal à Porto et Lisbonne, et l'île fleurie de Madère.



Préparez-vous à vivre l'aventure "Côte Ibérique et Méditerranée Occidentale" du 15 au 25 septembre 2024. De Bordeaux à Marseille, vous découvrirez des lieux emblématiques, de l'atmosphère vibrante de Lisbonne aux plages uniques de Portimão, des ruelles étroites de Séville à l'histoire de Carthagène, en Espagne.



Évasions Hivernales Extraordinaires : Les Grands Voyages à bord de Renaissance ● Explorez les Merveilles du Monde Antique - au départ de Marseille



Plongez au cœur des civilisations antiques de la Méditerranée et de la mer Rouge. Du 7 au 28 janvier 2024, suivez les traces de l'Histoire depuis Marseille jusqu'à l'incroyable Petra en Jordanie. Tout d’abord, vous traverserez le légendaire canal de Suez, conçu par Ferdinand de Lesseps, avant de vous imprégner de l'Égypte ancienne, de Louxor à la Vallée des Rois, que vous aurez l’occasion de visiter lors d’une escale de deux jours à Safaga. Avant de regagner Marseille, ne manquez pas l’occasion unique de remonter le temps, à l’époque des Pharaons, lors de votre excursion vers les pyramides de Gizeh, accessibles depuis Alexandrie. Cet itinéraire fascinant vous offrira aussi l’opportunité de vous immerger au cœur du palais de Knossos, en Crète et du théâtre antique de Taormine, en Sicile.



● Profitez d’un hiver au soleil avec le Grand Voyage "L'Afrique de l'Ouest, le Cap-Vert et les Îles Fortunées"



Votre voyage au long-cours partira de Marseille, d'où vous mettrez le cap sur Cadix, qui vous invitera à vous immerger dans son ambiance maritime animée. Au Maroc, vous découvrirez la modernité effervescente de Casablanca, marquée par l'emblématique Mosquée Hassan II et ses marchés vivants. Agadir, quant à elle, vous offrira des moments de détente sur ses plages dorées et vous invitera à explorer sa médina colorée. Votre aventure se poursuivra en Gambie, à Banjul, une ville dynamique reconnue pour ses tissus colorés. Les îles du Cap-Vert se dévoileront ensuite, offrant des paysages diversifiés, des plages de sable blanc, aux dunes saisissantes, sans oublier l'effervescence de la capitale Praia. Vous serez surpris par les îles volcaniques des Canaries, dotées d'un climat doux toute l'année. Votre voyage vous conduira ensuite à La Corogne, une ville galicienne riche en histoire et abritant la célèbre tour d'Hercule, et porte d’entrée vers Compostelle. Enfin, votre périple touchera à sa fin au Havre.



L’Afrique en couleurs, la grande évasion Du 5 janvier au 10 avril 2025, embarquez pour une croisière de 95 nuits au départ de Marseille, à la découverte des recoins captivants du continent africain. Votre aventure commencera en Sicile et à Malte, avant que l'Égypte ne vous dévoile les mystères millénaires de ses pyramides, et d’emprunter le spectaculaire Canal de Suez. Votre périple vous conduira ensuite vers l'iconique cité de Petra et les trésors historiques de Louxor. Votre voyage se poursuivra avec des escales toutes aussi captivantes, de Djeddah en Arabie Saoudite à Salalah à Oman, et aux plages paradisiaques des Seychelles à Victoria (Mahé) et Praslin. Vous aurez également l'occasion d'apprécier votre séjour sur l’île Maurice ainsi qu’à la Réunion.



La suite de votre voyage sera ponctuée d'étapes inoubliables, des plages immaculées de Nosy Be à Madagascar aux eaux turquoise de Zanzibar. Les Comores et le Mozambique vous ouvriront leurs portes, vous révélant leurs secrets, avant de mettre le cap sur l'Afrique du Sud. En Namibie, les paysages désertiques de Luderitz et Walvis Bay vous laisseront sans voix. La découverte de l'île de Sainte-Hélène apportera une touche d'histoire et de mystère à votre voyage, qui vous conduira ensuite de São Tomé à Freetown, en passant par les joyaux de Banjul, Dakar et Praia. Votre aventure se poursuivra à travers les Canaries et l’Espagne avant de s’achever au Havre.



Pour contacter CFC Croisières : Informations et réservations :

0 801 34 22 22 (service et appel gratuits)

www.cfc-croisieres.fr



0 801 34 22 22 (service et appel gratuits)

Lu 211 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Le mini-break parfait : Les Croisières Courtes en Méditerranée Et si la rentrée était synonyme de croisière ?