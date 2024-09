Civitatis, la plateforme d'activités, de visites guidées et de transferts, vous attend à IFTM Top Resa (Stand L086)

Civitatis a renforcé sa présence sur le marché français grâce à plusieurs alliances stratégiques tout au long de l'année. L'une des étapes les plus importantes a été l'adhésion au Club des Partenaires des Entreprises du Voyage (EDV), qui représente plus de 3 500 experts du tourisme en France. En outre, Civitatis a participé au Congrès des Entreprises du Voyage à Val d'Isère en juin dernier.



En février, la société a signé un accord avec le groupe Marietton Développement, qui comprend des tours opérateurs de renoms telles que Voyamar et Héliades.



En juillet dernier, Civitatis a franchi une nouvelle étape en nouant un partenariat avec le Cediv, un réseau regroupant plus de 200 agences de voyage. Grâce à cette alliance, les membres du Cediv ont désormais accès à plus de 90 000 activités dans 160 pays, consolidant ainsi la position de Civitatis comme un partenaire incontournable pour les agences de voyage en France.



Et plus récemment, fin juillet dernier, la plateforme d'activités et de visites guidées en français dans le monde entier a signé un nouvel accord avec le Groupe Tomorrow Travel, un réseau de 90 agences qui incarne le tourisme de demain avec une vision audacieuse et engagée pour un voyage responsable, durable et enrichissant.





En plus de ses partenariats et de sa participation à l'IFTM Top Résa, Civitatis a été présente tout au long de l'année aux événements phares de l'industrie. La plateforme a notamment participé à des salons et congrès tels que le Ditex, renforçant ainsi son engagement envers les agences de voyage et affirmant son rôle de leader dans le secteur des visites guidées et activités touristiques.



Ces événements ont non seulement permis de mettre en avant la vaste gamme d'activités proposées par Civitatis, mais ont également été une occasion privilégiée de renforcer les relations stratégiques avec les principaux acteurs de l'industrie.