Club Marmara, Lookéa : TUI France ouvre ses ventes pour l’été 2022

TUI France lance l’ouverture des ventes Club Marmara et Club Lookéa pour la saison été 2022.



Cet été, le voyagiste proposera 54 Club Marmara et Club Lookéa.



Parmi les 24 Club Marmara, on note deux nouveautés : le Club Marmara San’t Ambroggio en Corse et le Club Marmara Viva Dominicus Beach en République Dominicaine.



Le portefeuille de clubs Lookea s'étoffe également. Sur les 30 adresses proposées cet été, les vacanciers pourront retrouver 6 nouveautés : Club Lookéa Grand Bleu en Corse, Club Lookéa Puente Real en Andalousie, Club Lookéa Sporting Sardinia en Sardaigne, Club Lookéa Brucoli Village en Sicile, Club Lookéa Out of the Blue en Crète et Club Lookéa Sandos Caracol Eco Resort au Mexique.