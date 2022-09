Club Med opère son retour en Espagne avec un resort 4 Tridents

Situé au pied de la Sierra Blanca, le nouveau resort s'étend sur 14 hectares de jardins et terrasses colorés et surplombe la mer Méditerranée. Il est à 20 minutes à pied des plages et du centre-ville de Marbella et à une heure de route de Gibraltar, Ronda et Malaga.



Le projet de 485 chambres (suites Deluxe, Supérieure ou Famille) a été conçu par l’architecte Patrick Genard, de l’agence Patrick Genard & Asociados basée à Barcelone, tandis que le design et la décoration d’intérieur ont été imaginés par Marc Hertrich et Nicolas Adnet du Studio MHNA.



L'établissement dispose également de deux restaurants et trois bars, dont le restaurant principal « Sueños » est situé au cœur du resort, tandis que le « Tierra Gourmet Lounge » accueille les clients tout au long de la journée avec un bar animé, une cave à vin et un snack-bar gastronomique idéal pour les dégustations de vins espagnols, les happy hours, la musique live et les tapas.



En parallèle, le Club Med Magna Marbella propose plus de 25 sports et activités, comme le yoga zen, le fitness aérien, le golf, le trapèze volant, le tir à l'arc, le beach volley et le padel (originaire de Marbella).



Les clients pourront aussi plonger dans l'une des cinq piscines, dont une piscine intérieure d'eau douce, la piscine lagon principale, une piscine Zen réservée aux adultes, une piscine pour enfants dédiée au club enfants, et un parc aquatique pour les familles.



Un espace bien-être comprend un Club Med Spa by Cinq Mondes avec un hammam, 14 salles de soins et une salle de relaxation intérieure/extérieure privée pour plus d'intimité.



Le Club Med propose aussi une gamme d'activités personnalisées pour les enfants et les adolescents dès 4 mois et jusqu’à 17 ans.



Les familles peuvent également participer au programme d'activités hebdomadaires Club Med Amazing Family.