Comment le Québec veut repartir à la conquête du marché français

D’autant qu’après 20 mois de pandémie, l’industrie touristique québécoise, poursuit la ministre. Et pour cause, 1,2 milliard de dollars canadiens (838 millions d’euros) a été injecté dans l’économie touristique par le gouvernement provincial., explique Caroline Proulx.Ceci non seulement pour éviter les faillites mais également pour permettre aux professionnels de se moderniser. Un quoi qu’il en coûte touristique qui porte ses fruits : pas de déstructuration de l’offre réceptive sur place et des professionnels plus prêts que jamais à reprendre leurs activités., raconte par exemple Steve Derome, en charge du développement des marchés internationaux pour les régions du sud du Québec Une carte en ligne aussi été créée pour recenser toutes les nouveautés de l’offre touristique sur place, hôtels comme activités.