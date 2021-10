Corsica Ferries : du nouveau pour les résidents corses

Ainsi, les résidents corses bénéficient de la promo résident (-20% sur le prix passager, véhicule et cabine pour un aller/retour au départ de Corse), de l’escapade résident (-30% sur le prix passager, pour les voyages sans véhicule).



Le Tarif Résident est garanti toute l’année et en vigueur sur toutes les traversées aller/retour entre la Corse et le continent français et maintenant vers l’Italie et la Sardaigne.



Il est modifiable et remboursable.