Costa fait fondre les prix pour les amoureux

L’amour ne se brade pas, c’est une certitude. En revanche, pourquoi ne pas profiter d’une croisière à moitié prix ? Jusqu’au 28 février, Costa fait fondre les prix pour les amoureux avec sa nouvelle offre spéciale Saint Valentin, permettant de partir à deux et de bénéficier de 50% de réduction pour la deuxième personne. L’occasion de tester un des nouveaux itinéraires de la compagnie, qui emmène les passagers à la découverte de nouvelles destinations.

Rédigé par Costa Croisières le Lundi 20 Février 2023

Le mois de février célèbre l’amour et Costa ne fait pas exception, en proposant aux amoureux de voyage et aux amoureux tout court de prendre la mer à un tarif exceptionnel, avec une réduction de 50% pour le deuxième passager, sur plus d’une centaine de croisières différentes, avec des itinéraires mettant à l’honneur la Méditerranée, occidentale comme orientale, l’Europe du Nord, des croisières longues, d’une semaine ou plus, ou encore des mini-séjours pour s’évader le temps d’un weekend.



L’occasion parfaite de planifier ses prochaines vacances avec sa moitié, pour des destinations aussi romantiques que Santorin, Ajaccio ou encore le Cap Nord.



De la Sicile aux Pouilles en passant par les Cyclades, une nouveauté 2023 Offre Saint Valentin : 8 jours / 7 nuits à 774€ TTC pour la première personne et -50% pour la deuxième, départ de Catane le 11 juin 2023.



Une belle nouveauté à saisir cet été, avec des départs de mai à septembre à bord du Costa Pacifica. Une croisière au départ de Catane en Sicile, en direction de La Valette à Malte ; puis les Cyclades avec de longues escales de 12h minimum pour profiter de Mykonos et Santorin. Enfin, escale coup de cœur à Tarente, dans les Pouilles en Italie, qui mérite vraiment un détour avec sa vieille ville. Le voyageur vivra une véritable remontée dans le temps, à l'époque où la ville des deux mers s'appelait Taras, tirée du nom du fils de Poséidon le dieu des mers, au cours de sa visite.



Bon à savoir ! Une formule « Vols + Croisière » est possible au départ de Paris avec vol direct pour Catane en Sicile, permettant aussi de bénéficier des transferts A/R de l’aéroport au port d’embarquement.

Le retour de Costa en Corse, avec le Costa Diadema et son escale à Ajaccio Offre Saint Valentin : 8 jours / 7 nuits à 1115€ TTC pour la première personne et -50% sur la deuxième, départ de Marseille le 29 juillet 2023.



La Corse est depuis longtemps une destination prisée des vacanciers, et ce n’est pas l’observation des panoramas sompteux de l’île de beauté qui nous fera douter de la pertinence de ce choix. Le Costa Diadema proposera cet été un nouvel itinéraire au départ de Marseille, avec une escale à Ajaccio, nouvelle elle aussi, longue de dix heures, afin de tirer le meilleur parti des paysages scéniques, de la riche culture locale et de la gastronomie si réputée de cette destination.



Au programme de cette croisière coup de cœur : Valence, puis l’île de Majorque, Ajaccio, Civitavecchia/Rome et enfin Savone pour visiter la Ligurie italienne. Un itinéraire riche et varié, mêlant patrimoine historique, villages typiques et farniente sur les plus belles plages de la Méditerranée…

Virée génoise à bord du Costa Toscana Offre Saint Valentin : 8 jours / 7 nuits à 864€ TTC pour la première personne et -50% sur la deuxième, départ de Marseille le 29 avril.



Au départ de Marseille chaque samedi dès le mois d’avril et tout l’été, le navire de nouvelle génération Costa Toscana lance une invitation méditerranéenne avec des escales en Espagne, puis en Sardaigne avec Cagliari, Naples, Civitavecchia/Rome avant de faire une nouvelle escale très attendue à Gênes, un véritable bijou de destination avec le port et la Lanterna, les quartiers de Castelletto et Albaro, l’ancien village de pêcheurs Boccadasse ou encore le centre historique regorgeant de magnifiques palais génois du XVIème siècle.

Cap sur l’Islande et le Groenland pour une croisière hors du commun Offre Saint Valentin : 21 jours / 20 nuits à 3319€ TTC pour la première personne et -50% sur la deuxième, départ d’Amsterdam le 9 juillet.



Costa retourne naviguer dans les grandes mers du Nord, à la découverte de l’un des plus grands espaces sauvages de la planète, un pays de neige et de glace qui surpasse toutes les attentes et qui va en émouvoir plus d’un. Un pays synonyme de couleurs, de magnétisme et de magie, suspendu entre légende et réalité. Découvrez le seul itinéraire sur le marché qui vous emmène cinq jours en Islande et cinq au Groenland, entre icebergs, soleil de minuit, sources thermales et glaciers impénétrables, et le seul avec une nuit et deux jours à Qaqortop et Nuuk, à bord du Costa Favolosa, rénové en mars 2022.

Entre les pentes des fjords majestueux et leurs eaux calmes Offre Saint Valentin : 8 jours / 7 nuits à 1004€ TTC pour la première personne et -50% sur la deuxième, départ de Kiel le 26 mai.



Nos croisières en Europe du Nord proposent chaque jour quelque chose de nouveau à admirer. Entre les eaux calmes et les fjords majestueux, à travers les montagnes vertes et enneigées, on accède aux pittoresques villages le long de la côte, avant d’atteindre les magnifiques escales proposées. Les occasions de découvrir la culture nordique, partagée entre monuments et riches traditions, ne manquent pas, comme Geiranger et sa vie paysanne, ou encore Stavanger et ses panoramas impressionnants. Un voyage de 8 jours dans les fjords norvégiens, pour découvrir Copenhague et les quatre plus beaux fjords de Norvège en une semaine, à bord du Costa Firenze, l’un des navires les plus récents de la flotte, idéal pour les familles, et avec une escale de 10 heures à Stavanger et 11 heures à Kiel. Une croisière qui reste année après année une des plus appréciées des croisiéristes.

Conditions d’annulation flexibles et sans frais jusqu’à 30 jours à compter de la date de départ de la croisière, pour les départs jusqu'au 31/03/23 et jusqu’à 60 jours à compter de la date de départ de la croisière, pour les départs à partir du 01/04/2023 jusqu'au 30/12/23.

Découvrez la liste exhaustive des départs sur www.CostaExtra.fr , ainsi que tout le matériel promotionnel nécessaire pour les ventes (kits marketing, bannières réseaux sociaux, vidéo dédiées, argumentaire et conditions).

