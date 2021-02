Covid-19 : Antonio Duarte sauvera-t-il les autocaristes avec Busip (Bus individual protection) ?

"Depuis la découverte du Covid-19, indique un communiqué, notre monde a été bouleversé.



Nous avons dû adapter plus ou moins avec rigueur, discipline et volonté nos habitudes à une autre réalité beaucoup plus dure et incertaine. Il a fallu que nous apprenions à protéger les autres pour nous protéger nous- mêmes.



Nous avons créé les dispositifs BUSIP qui sont des protections en polycarbonate que nous montons sur chaque siège d’autocar pour que chaque passager voyage « protégé ».



L'objectif c'est de protéger l’ensemble des voyageurs à bord car notre défi est aussi de protéger le groupe. Ainsi nous pourrons tous décider à nouveau de voyager ensemble plutôt que de voyager seul.



En effet, l’essence même du voyage est la découverte du monde avec les autres : voyager seul peut être intéressant mais moins enrichissant que de voyager avec d’autres personnes et, pour beaucoup, le voyage est un prétexte pour échapper à la solitude surtout quand l’âge nous efface progressivement de la vie active, de la vie sociale…



Pour les seniors, voyager en autocar et en groupe permettra de respirer et de profiter pleinement du crépuscule de leur vie. D’ailleurs, un de nos partenaires, le réceptif portugais PTO TRAVEL-MTO TRAVEL, proposera en saison des circuits en autocar équipés de nos dispositifs.