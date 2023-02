Appli mobile TourMaG



CroisiEurope fête ses 10 ans de croisières en Gironde !

Envoyer à un ami Partager cet article

Le leader européen de la croisière fluviale célèbre cette année sa 10e année de présence dans la région bordelaise au fil de la Gironde, la Garonne et la Dordogne !

Rédigé par Céline Burggraf le Lundi 13 Février 2023

10e ans d’expertise dans la région de Bordeaux ! Dévoilées au début des années 2010, les croisières fluviales CroisiEurope dans le Sud-Ouest sont venues compléter les destinations mettant en avant les richesses du patrimoine français.



Première compagnie fluviale à s’implanter dans l’estuaire de la Gironde, CroisiEurope a perfectionné son expertise durant cette dernière décennie, afin de proposer le meilleur des itinéraires et excursions pour ses croisières dans le sud-ouest.



De Bordeaux à Saint-Émilion en passant par Cussac-Fort-Médoc et jusqu'à Royan, à la découverte des vignobles de la région de Bordeaux, les itinéraires proposés magnifient la richesse d'une région connue dans le monde entier. Ils ravissent les palais les plus fins et les amateurs de gastronomie et grands crus. La promesse d'une invitation à la découverte d'un terroir de prestige, d'anciennes cités maritimes et d'un art de vivre réputé. Un voyage riche et authentique, hors des sentiers battus, entre terre et mer.



10 ans du MS Cyrano de Bergerac !



Lumineux et élégant, le MS Cyrano de Bergerac reflète parfaitement la région à travers laquelle il navigue. Ses deux salons bar, sa terrasse extérieure et son grand pont soleil permettent de profiter pleinement de Bordeaux et de sa région. A bord, le confort et la convivialité garantissent une expérience inoubliable aux passagers.

Inauguré en mai 2013 à Bordeaux, le MS Cyrano de Bergerac navigue exclusivement les fleuves et rivières de cette région. Navire de catégorie 5 ancres, il dispose de 3 ponts et 87 cabines pouvant accueillir 174 passagers. Il propose tous les avantages qui font la renommée de CroisiEurope : une pension complète avec boissons incluses et illimitées à bord ainsi une cuisine française raffinée en harmonie avec les spécialités locales.Lumineux et élégant, le MS Cyrano de Bergerac reflète parfaitement la région à travers laquelle il navigue. Ses deux salons bar, sa terrasse extérieure et son grand pont soleil permettent de profiter pleinement de Bordeaux et de sa région. A bord, le confort et la convivialité garantissent une expérience inoubliable aux passagers.

De nombreuses surprises à l’occasion de cet anniversaire Afin de célébrer les 10 ans de cette destination à son catalogue, CroisiEurope propose des croisières anniversaire avec de nombreuses surprises ! A cette occasion, les programmes ont été entièrement repensés avec des excursions exclusives incluses et des offres spéciales :



• Jusqu’à 440 € de remise par personne

• Pour les départs en avril : le surclassement pont ou supplément individuel est offert

• Pour les départs en juillet/août : la croisière est gratuite jusqu’à 16 ans ou le supplément individuel est offert

• Toutes les excursions sont incluses



Des excursions inédites



● Les Bassins des Lumières – Nouveauté 2023

Les passagers découvriront les « Les Bassins de Lumières », un lieu d’exposition numérique unique situé dans une ancienne base sous-marine construite par les Allemands lors de l’occupation. Abandonnée à la fin de la guerre, elle accueille désormais chaque année une nouvelle exposition. Les jeux de lumière qui se reflètent dans les bassins et qui transpercent les nombreuses alvéoles du lieu créent une expérience singulière et immersive.



● Les appellations du Médoc

Au cœur du Médoc, sur la route des châteaux, un tour d’horizon des prestigieuses appellations du Médoc entre océan et estuaire sera l’occasion de déguster les fameux crus de la région.



● Blaye et la route de la corniche

Construite par Vauban, le MS Cyrano de Bergerc fera ensuite escale dans la ville de Blaye où les passagers feront la dégustation des « pralines de Blaye » après avoir longé la route de la corniche, où se dressent d’anciennes maisons de pêcheurs sur pilotis, et d’autres nichés au cœur de la falaise.



● Saint-Emilion

La visite des monuments souterrains du village de Saint-Émilion : un ensemble troglodytique exceptionnel dont l’église monolithe creusée dans le rocher calcaire se clôturera elle aussi par une dégustation commentée.



● Nouveauté 2023, une extension au Pays basque !

Afin d’approfondir le séjour, une extension optionnelle et nouveauté 2023 est proposée : Le Pays basque, gastronomie au pied des Pyrénées. Le piment d’Espelette et ses maisons traditionnelles à colombage rouges attendent vos clients. Cette extension à Biarritz est l’occasion de découvrir les traditions culinaires ainsi que le patrimoine basque.



► Découvrez les programmes des croisières anniversaire en Gironde

Des excursions incluses et exclusives ont été intégrées au programme de ces croisières anniversaire :Les passagers découvriront les « Les Bassins de Lumières », un lieu d’exposition numérique unique situé dans une ancienne base sous-marine construite par les Allemands lors de l’occupation. Abandonnée à la fin de la guerre, elle accueille désormais chaque année une nouvelle exposition. Les jeux de lumière qui se reflètent dans les bassins et qui transpercent les nombreuses alvéoles du lieu créent une expérience singulière et immersive.Au cœur du Médoc, sur la route des châteaux, un tour d’horizon des prestigieuses appellations du Médoc entre océan et estuaire sera l’occasion de déguster les fameux crus de la région.Construite par Vauban, le MS Cyrano de Bergerc fera ensuite escale dans la ville de Blaye où les passagers feront la dégustation des « pralines de Blaye » après avoir longé la route de la corniche, où se dressent d’anciennes maisons de pêcheurs sur pilotis, et d’autres nichés au cœur de la falaise.La visite des monuments souterrains du village de Saint-Émilion : un ensemble troglodytique exceptionnel dont l’église monolithe creusée dans le rocher calcaire se clôturera elle aussi par une dégustation commentée.Afin d’approfondir le séjour, une extension optionnelle et nouveauté 2023 est proposée : Le Pays basque, gastronomie au pied des Pyrénées. Le piment d’Espelette et ses maisons traditionnelles à colombage rouges attendent vos clients. Cette extension à Biarritz est l’occasion de découvrir les traditions culinaires ainsi que le patrimoine basque.





Telephone : 0 826 101 234



Site web : pro.croisieurope.com



CroisiEurope, leader Européen de la croisière fluviale propose des croisières sur les canaux, fleuves et mers en France et dans le Monde à bord de bateaux à taille humaine. Avec plus de 45 années d’expérience, la compagnie possède aujourd’hui une flotte de 55 navires à taille humaine.0 826 101 234

Lu 73 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Marseille point de départ de l’aventure d’une vie : la croisière Tour du Monde MSC Cet été : cap sur l’Arctique avec PONANT