CroisiEurope offre de nouvelles opportunités pour les agences de voyages

Pour cet été, CroisiEurope mise sur le confort avec son programme "Départs Région" qui offre une expérience de voyage plus pratique et personnalisée à vos clients. Avec cette initiative, vos clients peuvent désormais trouver des vols directement depuis leur ville, évitant ainsi les longs trajets pour arriver jusqu’au port d’embarquement. Ce service est disponible dans plusieurs villes sélectionnées, permettant à vos clients de profiter d'un départ proche de chez eux.En plus d'offrir une plus grande flexibilité aux voyageurs, CroisiEurope souhaite récompenser les agences de voyages partenaires qui font la promotion des départs régionaux. Pour chaque client réservant un départ régional, vous accumulerez des points bonus dans le « Challenge Agents de Voyages ». Ne manquez pas cette opportunité de fidéliser vos clients et d'être récompensé pour votre soutien continu.