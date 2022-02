DITEX : la 16e édition en "Phygital" va booster à point nommé la reprise du secteur

:"Le Ditex de mars prochain tombe à point nommé, car il va offrir lapour que l'ensemble de la profession se retrouve et effaceElle sera différente aussi parce qu'elle nous ouvre, enfin, l’opportunité que nous espérons pour organiser notre événement :Il nous aura fallu attendre près de deux ans pour. Mais comme toute deuxième naissance, on ne naît pas exactement pareil qu’avant.- Tout est en train de changer, et le Ditex aussi. Aujourd'hui les frontières s’ouvrent, on espère l’immunité collective, on parle de situation endémique plutôt que de pandémie. Il est grand temps de se rencontrer de nouveau « en vrai », mais pas que…Ce salon va booster la reprise économique dans notre secteur. Les agents de voyages commencent à retrouver le chemin de leurs agences, et les résa sont reparties de plus belle. Par ailleurs, les acteurs de notre industrie multiplient les communications de reprise.: "Certains professionnels, malgré leur bonne volonté, ne viendront pas, faute de temps, de moyens où d’autorisation de leurs réseaux.Notre expérience de l’organisation d’événements en ligne et en présentiel nous a montré qu’il est impossible de tenir les deux en même temps. Ceci explique notre décision d’Aussi, pour ne pas les pénaliser, nous avons construit une version « Phygitale » du Ditex., pour aider (tous) les exposants comme les visiteurs, à mieux organiser leur présence, poser leurs rendez-vous, etc.Certains utiliseront les deux formules, d'autres le portail seulement pour organiser leurs meetings. Dans tous les cas, la plateforme sera uneBref, chacun pourra l'utiliser à sa guise et au mieux de ses intérêts, l'une ou l'autre des versions.Francis Rosalès :]b "Les deux premiers jours seront en 100% Digital (les 28 et 29 mars 2022). Les deux jours suivants en 100% physique (les 30 et 31 mars 2022, au palais du Pharo à Marseille).