Quant à Me Emmanuelle Llop, vous la retrouverez en présentiel et en chair et en os, sur le Ditex traditionnel, le mercredi 30 mars au Palais du Pharo, où elles donnera deux conférences exclusives pendant la première journée en « présentiel », le mercredi, autour des thèmes suivants :



1) "L’information à vos clients, avant vos ventes, avant le départ : circonstances extraordinaires, prix, formalités à destination, responsabilité, clauses licites ou non, éléments mineurs vs éléments essentiels, B2B et B2C.



2) La responsabilité des agences et des TO et les règles d’indemnisation aux clients : comment éviter, ou gérer, les litiges-clients ? Limites de responsabilité, grille de dédommagement, Médiation, transaction, garantie des fournisseurs.



Vous retrouverez bientôt les horaires de ces ateliers en présentiel sur le programme à consulter sur le site.