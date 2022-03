vous cliquez sur l’onglet INSCRIPTION.

C’est donc une double opportunité, côté visiteur et côté exposant, qu’offre ce nouveau format.



FR : Rien de plus simple, vous allez sur le site Ditex.fr etc (CLIQUEZ) Une fois le formulaire rempli,sur la plateforme phygital du salon.Après confirmation, vous entrez dans votre espace visiteur où un grand nombre de fonctionnalités et d’informations pratiques vous sont dédiées afin de rendre votre expérience visiteur la plus simple et la plus agréable possible.Vous découvrez les vitrines exposants du salon et vous pouvez déjà commencer à préparer vos rendez-vous avec eux pour le salon.: Avant toute chose, si vous ne créez pas votre compte sur la plateforme à la suite de votre inscription,- Enrichir votre profil visiteur (en ajoutant votre photo par exemple)- Découvrir les vitrines de tous les exposants présents sur le salon Ditex Phygital- Organiser votre agenda de prise de rendez vous comme vous le souhaitez- Demander des rendez-vous ou valider les demandes de rendez-vous des exposants-Vous inscrire à des webinaires- Imprimer votre badge: Exactement. Les deux sont étroitement imbriqués et que vous soyez à distance ou présent le jour “J”, l’étape en ligne est incontournable.Le visiteur aura le choix d’échanger avec les exposants en digital le 28 et le 29 mars 2022 à l’occasion de rendez-vous visio, en One to one ou bien d’échanger avec les exposants, le 30 et 31 mars 2022, sur le salon en présentiel au Palais du Pharo à Marseille.FR : Pour plusieurs raisons mais la plus importante est celle-ci : donner la chance au visiteur qui ne pourraient pas venir, pour diverses raisons, de pouvoir échanger avec les exposants du salon.Notre secteur a énormément souffert de la crise et nous sommes conscients que nos visiteurs et nos exposants n’ont plus forcément les mêmes moyens pour venir échanger sur un salon.Ensuite, nous souhaitons ouvrir ce nouveau canal afin d’qui ont un besoin urgent de rencontre un grand nombre de leurs partenaires dans le cadre de cette reprise sans toutefois pouvoir se déplacer physiquement sur le salon.