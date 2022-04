Ditex 2022 : Un visitorat très quali' et des exposants combatifs !

On ne va pas se mentir : les attentes en matière de fréquentation, pour cette 16e édition du Ditex 2022, repoussée à 3 reprises, ne pouvaient être supérieures à celles d'avant 2020.



Coté agences de voyages déjà, avec la pénurie de personnel, démotivation, reprise des résas… force est de reconnaître que les fées manquaient un peu de souplesse pour se pencher sur l'avènement de cette 16e édition.



Puis, question politique et sanitaire, on n'a pas été davantage épargnés.



Si la période électorale pourrait faire croire que le Covid a été vaincu début février, on sent bien que la crise sanitaire n'est pas de l'histoire ancienne. Si l'on y ajoute la guerre en Ukraine, voilà un beau cocktail explosif d'incertitudes qui touchent actuellement notre secteur.



Mais une fois de plus c'est méconnaître la résilience de notre industrie.



En effet, les exposants se sont mobilisés : plus de 110 marques présentes pour plus de 350 exposants présents.



Une mobilisation d'avant crise sanitaire comme pour conjurer le sort et montrer que malgré le contexte est secteur est toujours combatif.