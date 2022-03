Palais du Pharo : du Ditex de la reprise au Ditex de la résilience…

A commencer par un plan de communication exceptionnel, déployé sur TourMaG.com, le média leader du tourisme, le plus consulté en France.



Les réseaux sociaux, et les meilleurs outils marketing du Groupe ont été sollicités et mis au service de l’événement, afin de donner au salon une visibilité et un retentissement nationaux et internationaux.



Par la suite, nous avons doublé le salon présentiel d’un salon digital, pour augmenter la visibilité de nos exposants et optimiser leur R.O.I ainsi que l’attractivité du salon pour les visiteurs.



Ce faisant, nous avons offert à tous les participants inscrits, la possibilité de prendre des rendez-vous avec tout le monde, sans restriction aucune. Une transparence qu’aucun organisateur de salon professionnel n’avait pris le risque de proposer jusque là.



Enfin, nous n’avons fait aucune concession sur le programme : le format sur 2 jours maintenu, le cocktail des exposants ce 29 mars, la soirée officielle du salon avec Assurever le 30 mars, le club déjeuner le 30 mars, les conférences en ligne et en présentiel…



Tout ce qui était possible a été fait, avec cœur et professionnalisme, afin de mettre de notre (votre) côté le maximum d’atouts.



Bien entendu, nous sommes conscients de la situation et de ses limites. Notre secteur sort très affaibli de la crise sanitaire et il est difficile à ce jour de prévoir les répercussions de la crise ukrainienne actuelle.