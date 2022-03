Maurice : les hôtels Sun Resorts sont prêts pour la reprise

La plus grosse actualité du groupe est sans doute la "vraie" rénovation du Sugar Beach. Le resort compte désormais 238 chambres, et non plus 258, toutes avec une vue mer.



Toute la partie restauration a été repensée. Le salon de thé fait aussi partie de ces nouveaux lieux de vie "cosy" . Aujourd'hui, La Pirogue et le Sugar Beach, c'est dix restaurants et neuf bars. On peut même y boire une bière brassée par l'hôtel, la "Thirsty Fox".



Le lobby, doté de grandes doubles portes et d'un hall d’entrée spacieux et lumineux permet de se soustraire aux traditionnelles formalités d’enregistrement derrière un comptoir.



Le groupe est donc prêt pour la reprise avec, dès les frontières rouvertes, " un redémarrage immédiat du marché français" qui se traduit par des prises de commande " en progression de 30% " par rapport à la période pré-pandémie.



Les clients réservent en moyenne des séjours plus longs (10 nuits) avec des paniers moyens en sensible augmentation. Les voyages de noces sont en progression ainsi que ceux des golfeurs. Notons que Sun Resorts offre en ce moment dans ces établissements l'organisation du mariage et deux nuits aux futurs mariés.



Les " bons chiffres " du dernier trimestre 2021 ont aussi été de nature à rassurer le groupe hôtelier.