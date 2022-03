SOLEA et SUN RESORTS vous invitent à les rejoindre au salon Ditex 2022

A propos de Solea : Créé il y a 23 ans, Solea est un Tour Opérateur BtoB, filiale des prestigieux hôtels Sun Resorts à 50% et du groupe Marietton à 50%. Solea a fait de l’océan Indien son cœur de métier avec l’Ile Maurice et sa signature de marque de spécialiste. Nos équipes ont déniché des adresses confidentielles sur les plus belles îles de l’Océan Indien, aux Antilles et aux Emirats. Et si vos désirs sont plus dirigés vers des destinations africaines, laissez-vous tenter à travers notre marque Equato by Solea, quelque part entre safari, lagon turquoise, culture locale et paysages envoûtants.



Nos destinations : Ile Maurice, La Réunion, Seychelles, Maldives, Sri Lanka, Martinique, Guadeloupe, Saint Barthélémy, République Dominicaine, Afrique du Sud, Namibie, Botswana, Mozambique, Kenya, Tanzanie, Zanzibar, Rwanda, Ouganda et Sénégal, Dubaï, Oman, Abu Dhabi, Jordanie. Solea, faire de vos envies un voyage



A propos de SUN RESORTS : Chacun des hôtels Sun Resorts, à l’île Maurice, a été forgé pour être unique en son genre : Sugar Beach et la Pirogue sur la côte Ouest, Long Beach et Ambre sur la côte Est. Que vous soyez à la recherche d’un charme d’antan, d’un esprit «boho-chic», d’une sophistication moderne ou d’un refuge pour adultes, le groupe Sun Resorts réponds aux demandes des clients plus exigeants ! Sun Resorts, c’est aussi le paradis des golfeurs avec une offre jusqu’à 3 parcours 18 trous en illimités ( Ile Aux Cerfs, Anahita et Tamarina golf courses).