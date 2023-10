Découvrez l'Europe avec Oceania Cruises

L'Europe est une incroyable mosaïque de trésors et avec Oceania Cruises, vos clients peuvent tout découvrir. Nos voyages en Méditerranée offrent une association parfaite entre beauté pittoresque et charme moderne : ruines antiques, vieilles villes chargées d'histoire, scènes gastronomiques effervescentes ou encore plages baignées de soleil. Notre collection exceptionnelle qui permet la découverte des trésors de la Baltique et de la Scandinavie est une véritable célébration de la culture nordique, des châteaux et villes élégantes, avec leur mélange harmonieux de charme ancien et de design avant-gardiste.



A bord de nos petits navires luxueux, les passagers peuvent découvrir des ports de charme méconnus grâce à nos itinéraires exclusifs qui les entraînent hors des sentiers battus à la découverte d'une culture riche et de sites touristiques passionnants. Avec notre formule avantageuse simply MORE™, les passagers peuvent bénéficier d'un crédit excursions exceptionnel pouvant aller jusqu'à 1 600 dollars par cabine, ce qui leur permet de multiplier les expériences voyage inoubliables et les explorations immersives.



Pour une approche authentique de la destination, nos circuits Go Local invitent les voyageurs à ne faire qu'un avec les communautés locales et à vivre des expériences uniques et captivantes. Ils peuvent également se laisser tenter par une excursion " Beyond Blueprints ", qui permet de découvrir les coulisses de certains des monuments architecturaux les plus emblématiques et les plus fascinants au monde. En complément du crédit excursions, les passagers bénéficieront d’un forfait boissons GRATUIT, utilisable au déjeuner et au dîner dans les restaurants à bord, incluant de nombreux champagnes millésimés, des vins haut de gamme et des bières internationales.



De plus, pour une durée limitée, vos clients peuvent bénéficier d'un crédit à bord pouvant aller jusqu'à 1 000 dollars par cabine, à dépenser comme ils le souhaitent, et également d'acomptes réduits de 50 % sur les croisières en Europe en 2024. Peut-être choisiront-ils d’utiliser leur crédit à bord pour profiter de la formidable gamme de soins proposés à l'Aquamar Spa et Vitality Center. Dans ce centre, les passagers peuvent bénéficier d'expériences bien-être uniques et holistiques grâce à notre gamme de massages thérapeutiques qui combinent des techniques traditionnelles et modernes issues du monde entier afin de permettre au corps et à l’esprit de retrouver équilibre, bien-être et vitalité.



Il est également possible de pousser plus loin l’expérience The Finest Cuisine at Sea® grâce aux accords mets-vins proposés sur nos petits navires luxueux. Ces expériences s'articulent autour de menus composés de plats novateurs associés à des crus de qualité, souvent rares, sélectionnés par nos chefs et nos sommeliers de talent. Choisissez parmi une gamme unique d'expériences, comme les déjeuners mets-vins dirigés par des sommeliers, ou bien un dîner unique de six plats au champagne et bien plus encore. Chaque repas est une véritable fête, où la convivialité et les belles rencontrent trouvent naturellement leur place autour des associations mets-vins fantastiques, pour vous laisser des souvenirs inoubliables.



Tous les passagers Oceania Cruises peuvent accéder, sans supplément, aux restaurants de spécialités qui proposent une cuisine gastronomique imaginée par Jacques Pépin, chef mondialement connu et bénéficient des prestations suivantes : Internet GRATUIT, room service GRATUIT 24 heures sur 24, cours de fitness GRATUITS, navettes vers les centres-villes GRATUITES, boissons non alcoolisées et cafés de spécialités GRATUITS, eau plate et pétillante Vero Water GRATUITE, laverie automatique GRATUITE.







Ionian & Adriatic Seas : 10 jours à bord du nouveau navire Vista , départ de La Valette le 21 avril 2024. Découvrez les fantastiques monuments classiques d'Athènes et d'Éphèse, promenez-vous dans les rues pittoresques de Mykonos et de Dubrovnik, et profitez d'une nuit complète à Istanbul, une ville envoûtante. De plus, 600 dollars de crédit à bord sont offerts.

Aegean & Adriatic Vistas : Ce voyage enchanteur de 10 jours à bord de Vista commence par une nuit dans la somptueuse ville d’Istanbul en juin 2024. La croisière comprend un mélange de sites séduisants de la mer Égée et de l'Adriatique, notamment la spectaculaire Santorin, l'exclusive Kotor, la captivante Corfou et la médiévale Hvar, parfaitement préservée. Et, pour une durée limitée, les clients peuvent recevoir également 600 dollars de crédit à bord.

Viking Shores : Embarquez à bord de Sirena au départ de Reykjavik le 17 juillet 2024 pour ce voyage de 14 jours. Les points forts de l'itinéraire sont : Isafjordur, Islande ; Nukk, Groenland ; Îles Féroé ; Édimbourg, Écosse. De plus, avec notre offre Découvrez l'Europe, les clients recevront un crédit à bord de 1 000 dollars à dépenser comme ils le souhaitent.

Legends of Norway : Explorez la Norvège en profondeur lors de ce voyage de 10 jours à bord de Marina en juillet 2024. Découvrez cet extraordinaire pays de fjords, où de ravissants villages de pêcheurs riches de l'héritage des Vikings sont cachés dans des fjords d'une beauté époustouflante, gardés par des montagnes gigantesques. Et recevez 1 000 dollars de crédit à bord pour en profiter.

Northern Delights : Durant ce voyage exceptionnel de 10 jours à bord de Sirena , découvrez les hauts lieux évocateurs de la Scandinavie, et en particulier de la Norvège. L'itinéraire en Norvège inclut Haugesund, Alesund, Nordfjordeid, Stavanger, Kristiansand et d'autres escales au Danemark et en Suède. De plus, les clients reçoivent un crédit à bord de 1 000 dollars pour toute réservation effectuée avant le 20 novembre 2023.

Eastern Mediterranean Gems : Avec des nuits à Istanbul et Athènes, ce voyage extraordinaire de 12 jours à bord de Vista en août 2024 explore les joyaux incontestés de la Méditerranée orientale, notamment Éphèse, classée au Patrimoine mondial de l'UNESCO, Santorin, autrefois volcanique, Kotor et le trésor antique de la Crète. De plus, pour une durée limitée, les clients reçoivent 1 000 dollars de crédit à bord avec notre offre Découvrez l’Europe.

Glaciers & Greenland : Embarquez pour ce voyage unique vers les côtes arctiques escarpées de l'archipel du Svalbard, les terres volcaniques de l'Islande et les magnifiques terres de l'arrière-pays du Groenland. Ce voyage de 15 jours à bord de Marina mettra tous vos sens en éveil en vous faisant découvrir les merveilles naturelles et les aventures en pleine nature de ces pays insulaires éloignés de l'Atlantique Nord. Les clients recevront également 1 000 dollars de crédit à dépenser à bord pour toute réservation effectuée avant le 20 novembre 2023.

Essence of Antiquity : Plongez dans l'histoire antique et riche de la Méditerranée à bord de Marina lors de ce voyage de 14 jours en octobre 2024. Avec deux nuits en escale en Israël, vous pourrez prendre le temps de découvrir l'histoire impressionnante de ce pays. Les points forts du voyage incluent la Grèce, Chypre, Israël, la Turquie, l'Italie et Malte. Et, pour une durée limitée, les clients peuvent bénéficier d'un crédit de 1 000 dollars à dépenser à bord.

