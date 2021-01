Découvrir la Mongolie via les bouquins

est écrit par Mme. Oyungerel, ancienne ministre du Tourisme. Elle est bien connue, non seulement pour ce best-seller que les français sont en train de découvrir, mais aussi pour ses ouvrages sur les problématiques du tourisme, secteur relativement jeune en Mongolie.Ce roman, basé sur des faits réels, retrace les aventures d’un jeune moine beau et charismatique ayant subi les purges sous le communisme. Baasan, moine aux yeux verts, a vécu toutes les tragédies des années noires, pendant lesquelles 20.0000 moines et intellectuels ont été exécutés. Le livre est très bien écrit tout en restant au plus proche de la vérité historique, car Mme. Oyungerel étant de la famille de l’authentique moine aux yeux verts, elle a pu bénéficier des documents et témoignages les plus crédibles.Voici un lien vers le roman :