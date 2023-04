Elections APST - Benoît Robert : "Être à l’écoute et transmettre ma passion"

Je souhaiterais pouvoir accompagner les adhérents - actuels et futurs -, grâce à l'expertise que j'ai pu acquérir dans la création d'entreprises, de mes agences de voyages.J'ai également la chance de connaître les différents réseaux de distribution : Selectour, TourCom, Havas Voyages, TUI... de par mon parcours professionnel. Tous les contrats franchisés ou mandataires, je les connais.Cela peut être un vrai plus dans mon accompagnement envers les adhérents.Oui. Il y a vraiment un intérêt à être sur le terrain quand on devient administrateur dans une association comme celle-ci, parce qu'on est confronté au quotidien, on sait comment cela fonctionne et ce qu'il s'y passe.Même si je ne suis pas directement au comptoir, j'ai envie de montrer les valeurs de ce métier, tout le plaisir que l'on peut avoir à travailler dans ce domaine. J'ai aussi envie d'accompagner les adhérents dans leurs projets, comme j'ai pu le faire avec des étudiants par exemple.Il faut continuer d'être à leur écoute, mais aussi les conseiller, parce qu’on ne fait pas un métier facile.La rémunération n'est pas forcément au rendez-vous, et il y a beaucoup d'indépendants. Quand on est indépendant, on est tout seul dans notre boutique, et on a besoin d'avoir une proximité avec des gens qui ont une expertise. Et je pense que, par rapport à mon expérience, je peux apporter cela.Par ailleurs, il y a aussi des enjeux au niveau de la formation des collaborateurs et de la rémunération. Je suis très attentif à cela. Pour ma part, je suis très orienté business, clients et collaborateurs. J'adore le service clients, c'est la base de mon métier, mais pour l'assurer, il faut savoir garder les collaborateurs : les former, les faire grandir et les rémunérer correctement.