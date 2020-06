Endetté à hauteur de 800 millions d'euros, le Cirque du Soleil est en vente

L'actionnaire majoritaire, le fonds d'investissement TPG (60 % du capital), basé au Texas, avait financé le rachat à Guy Laliberté du groupe pour 1,5 milliard de dollars en 2015, en endettant l'entreprise,

C'est un monument du divertissement canadien et mondial, présent dans les bateaux de MSC Croisières, où des salles sont construites spécialement pour ses artistes, le Cirque du Soleil vacille dangereusement.Si le covid est un élément accélérateur, il n'est pas la seule cause des malheurs économiques du groupe.Comment en est-on arrivé là ? "" rappelle Challenges. Malgré les partenariats et 44 spectacles joués à travers le monde n'ont pas suffi, les échecs commerciaux aux USA n'ont fait qu'entraîner le Cirque du Soleil dans le rouge.