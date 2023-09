Et si la rentrée était synonyme de croisière ?

Alors que la rentrée se profile peu à peu, la saison estivale touche à sa fin. Et si cette période de reprise scolaire était en réalité le moment idéal pour se lancer dans une croisière fluviale aux quatre coins d’Europe ?

Rédigé par Céline Burggraf le Lundi 11 Septembre 2023

Des offres à la découverte de l’été Indien sur les fleuves d’Europe



Afin de permettre aux experts du tourisme de découvrir les fleuves d’Europe, CroisiEurope a également mis en place une offre réservée exclusivement aux agents de voyages :



● La Seine et ses méandres, un fleuve unique : 7 Jours | départ les 9, 21 & 24 septembre | 350€ par personne au lieu de 965€. Réservation par téléphone au 0825 333 777

Des itinéraires maritimes Inédits pour la saison hivernale



De Catane aux Canaries en passant la mer Egée ou encore l’île de Malte, il y en aura pour tous les goûts.



Faites découvrir à vos clients les merveilles de l’Italie authentique lors d’une croisière de 8 jours au départ de Naples. Ou permettez leur d’embarquer à la recherche du charme de la Sicile, entre vestiges antiques et villages pittoresques.



En 2024, composez votre propre package d’excursions



Selon les goûts et les envies de chacun, donnez à vos clients la possibilité de panacher et mixer entre les excursions « Authentiques » et « Expérience » tout en bénéficiant de la remise packagée.



En réservant dès à présent, vous pourrez faire bénéficier à vos clients d’une offre Early Booking exceptionnelle.



Challenge agent de voyage, découvrez les points bonus de la rentrée



C’est la rentrée également pour le challenge agent de voyage qui a déjà permis à certain d’entre vous de partir à la découverte des nos destinations les plus exotiques. Découvrez les points bonus de ce mois, Cumulez un maximum de points et choisissez votre croisière fluviale, maritime ou lointaine avec en point d’orgue: Un safari-croisière en Afrique australe pour vous et un accompagnant!





Telephone : 0 826 101 234



Site web : pro.croisieurope.com



CroisiEurope, leader Européen de la croisière fluviale propose des croisières sur les canaux, fleuves et mers en France et dans le Monde à bord de bateaux à taille humaine. Avec plus de 45 années d’expérience, la compagnie possède aujourd’hui une flotte de 55 navires à taille humaine.0 826 101 234

