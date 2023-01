Formatour Canaries : pourquoi Ôvoyages est Numéro 1

Les agents de voyages ont aussi profité des expériences proposées par Ôvoyages à leur clientèle club, tels que la découverte et la balade sur les dunes de sable de Corralejo au nord de Fuerteventura ou bien encore la visite d'une fabrique d'Aloe Vera à Lanzarote.



Le Formatour s'est achevé en beauté par l'habituelle soirée de gala avec feu d'artifice et dîner grandiose.



Une édition qui a été particulièrement appréciée à la fois pour le contenu du programme et notamment aussi pour l'excellente session de formation sur l'ensemble des produits proposés par Ôvoyages.



Comme le dit Fabienne Roussel animatrice des ventes réseaux du TO, "nos distributeurs ont compris que notre position de leader est certainement justifiée par notre ambition de les accompagner et de leur proposer une vraie démarche pédagogique qui leur permettent vraiment de connaître la réalité de nos produits et les fortes capacités dont nous disposons sur nos principales unités et qu'ils ont pu constater par la présence de nombreux clients français au sein de ces adresses exclusives".



À noter qu'en 2023 le le TO fêtera ses 20 ans et prépare déjà à cette occasion une édition surprise très spéciale sur une destination nouvelle...