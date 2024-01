Grecotel Hotels & Resorts : l’ultra all inclusive LUXME®

Depuis près de 50 ans, Grecotel Hotels & Resorts est le premier groupe hôtelier familial en Grèce. Grecotel offre une collection unique de 40 établissements sur 10 destinations (Crète, Corfou, Mykonos, Péloponnèse, Kos, Rhodes, Athènes et la Riviera, Larissa et Alexandropolis).



5 concepts sont proposés chez Grecotel :



● Boutique Hotel : les adresses les plus haut de gamme, l’intimité en plus.

● Beach Luxury : de grands resorts avec un service de haut niveau.

● LUXME : la meilleure offre Ultra All Inclusive d’Europe, paradis des gourmands et des gourmets.

● LifeStyle All-In : une formule All Inclusive Classique.

● City Hotel : le choix idéal pour une escapade dans des villes branchées.



Bien que chaque établissement soit unique, vous y retrouverez toujours les 3 valeurs qui reflètent la philosophie de Grecotel : la qualité de la restauration, l’hospitalité « Philoxenia » et un engagement fort pour un tourisme durable. L’essayer c’est l’adopter !