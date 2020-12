Guillaume Linton (Asia) : "L'enjeu 2021 sera de préserver nos équipes et leurs compétences clés"

TourMaG.com - Quid des enjeux pour votre entreprise ?



Guillaume Linton : L'enjeu est de préserver d'abord la principale ressource pour une entreprise de service comme la nôtre = les hommes et les femmes qui sont dépositaires des compétences et des expertises clefs, cruciales pour un spécialiste comme nous et seules à même de permettre le redémarrage rapide de la machine à rêve quand la reprise sera là !



TourMaG.com - A titre individuel, il a aussi des enjeux ?



Guillaume Linton : Bien sûr ! Garder la santé et pouvoir très vite repartir retrouver nos équipes à destination, fortement malmenées en Asie, au Moyen-Orient et dans le Pacifique depuis bientôt 1 an !