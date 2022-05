Héliades : le Costa Rica et de nouveaux Clubs Signature pour cet hiver

Pour ce faire, Héliades a ouvert le chantier de la technologie. Un nouveau back office développé avec ViaXoft (Viaxeo) " devrait permettre aussi de mieux répondre à la demande sur le 'à la carte' et palier en partie à ce manque de ressource".



La production hiver devrait inaugurer ce nouvel outil qui commencera à se déployer à partir de la rentrée. " Nous ferons des tests grandeurs nature sur l'offre hiver pour être totalement opérationnels sur la Grèce pour l'été 2023"



Une production hiver qui va fortement se renforcer dès cette année. " Nous allons muscler le long-courrier" lance Nicolas Ivaldi.



La République Dominicaine, destination phare de l'hiver passé reviendra en force sur la saison 2022 - 2023 avec une offre et un plan de transport étoffés.



Le Mexique va lui aussi prendre de l'envergure à côté des destinations plus traditionnelles d'Héliades à savoir le Cap Vert, les Açores et Sao Tomé.