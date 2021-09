Héliades : Nicolas Ivaldi succède à Jean Brajon

Nicolas Ivaldi succédera à Jean Brajon au poste de directeur général délégué d’Héliades, et aura pour mission de développer la politique commerciale de notre tour- opérateur et de dynamiser ses ventes, sous la responsabilité d’Aurélien Aufort, déjà directeur général de Voyamar;



Ce dernier sera, au sein de la holding, le directeur général des deux tour-opérateurs.



Nicolas Ivaldi, qui a rejoint Héliades fin 2019, occupait jusqu’à maintenant les fonctions de directeur commercial. Il pilotera le tour-opérateur à compter du 1er octobre 2021, à la tête d’une équipe de direction renouvelée.



La présidence et le comité de direction de Marietton Développement le félicitent pour ses nouvelles fonctions et formulent des vœux de succès dans ses nouvelles missions.