Holidu rachète Gites.com et cible les voyageurs belges et néerlandais

Holidu renforce sa présence sur le marché français de la location de vacances avec l'acquisition de Gites.com, portail spécialisé auprès des voyageurs belges et néerlandais. Photo: Holidu
Holidu poursuit sa stratégie de croissance en France avec le rachat de Gites.com, un portail néerlandais créé en 2001 et spécialisé dans les locations de vacances en France.
Basée à Rotterdam, la plateforme référence près de 4 000 hébergements et s'adresse principalement aux voyageurs des Pays-Bas et de Belgique.
La marque Gites.com est conservée, mais sera intégrée à la technologie développée par Holidu. Les propriétaires présents sur la plateforme auront notamment accès aux outils de gestion de Holidu, à son réseau de distribution et à ses solutions de réservation directe.
Les voyageurs bénéficieront, de leur côté, d'un catalogue élargi passant à plus de 300 000 locations de vacances en France et plusieurs millions en Europe.
Basée à Rotterdam, la plateforme référence près de 4 000 hébergements et s'adresse principalement aux voyageurs des Pays-Bas et de Belgique.
La marque Gites.com est conservée, mais sera intégrée à la technologie développée par Holidu. Les propriétaires présents sur la plateforme auront notamment accès aux outils de gestion de Holidu, à son réseau de distribution et à ses solutions de réservation directe.
Les voyageurs bénéficieront, de leur côté, d'un catalogue élargi passant à plus de 300 000 locations de vacances en France et plusieurs millions en Europe.
La France, marché prioritaire pour Holidu
Cette acquisition intervient un an après le rachat de Cybevasion, propriétaire de Gites.fr et Chambres-hotes.fr, et confirme la volonté de Holidu d'accélérer son développement sur le marché français.
Le groupe, qui dispose de bureaux à Rennes, Bordeaux, Marseille, Lyon et Strasbourg, indique que la France constitue aujourd'hui son marché à la croissance la plus rapide. Selon une enquête réalisée auprès de ses hébergeurs, 92 % d'entre eux s'attendent à accueillir davantage de voyageurs belges et néerlandais en 2026.
Le groupe, qui dispose de bureaux à Rennes, Bordeaux, Marseille, Lyon et Strasbourg, indique que la France constitue aujourd'hui son marché à la croissance la plus rapide. Selon une enquête réalisée auprès de ses hébergeurs, 92 % d'entre eux s'attendent à accueillir davantage de voyageurs belges et néerlandais en 2026.