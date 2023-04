Ile Maurice - Heritage Le Telfair : L’adresse luxe-responsable des familles

Équipé de jeux éducatifs, ludiques, d’extérieur et d’une piscine privée et réchauffée,. Un large programme d’activités variées leur est proposé : olympiades de plage, excursions, initiation aux danses et instruments traditionnels, création de leur première œuvre d’art et d’artisanat, ateliers Ti Chef, pêche traditionnelle dans le domaine ou cinéma sous les étoiles… Du plus manuel, au plus gourmand, en passant par le plus aventurier, chaque enfant trouvera au Telfair l’activité faite pour lui !et ses festivals, le Domaine de Bel Ombre et les plantes endémiques de l’île, le monde marin de l’Ile Maurice à travers le sous-marin pédagogique, le musée du Coquillage avec la plus grande collection de l’Hémisphère Sud…, délectant leur « mocktail » de bienvenue et arborant leur sac et casquette Timomo, le cahier de vacances sous le bras…