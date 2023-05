Inflation : Travel Europe gèle les prix pour 2024

gel des prix

A l’aube de la saison estivale, Travel Europe lance une opération «» valable pour tous les départs de groupes constitués en 2024, et ce, toutes destinations confondues : pour les programmes réservés avant le 31 juillet 2023 s’appliqueront donc les tarifs de 2023.Le tour-opérateur accompagne cette opération d’une première vague d’offres spéciales à destination des groupes. De programmes combinés dans les Balkans à un nouveau circuit à thème au Portugal en passant par deux produits complets en Corse et à Madère , voici les 6 produits en question :- Combiné découverte Albanie : un circuit de découverte de l’Albanie du nord au sud avec une excursion optionnelle sur l’île grecque de Corfou.- Joyaux balkaniques de Dubrovnik à Tirana : un produit complet avec vols en open-jaw combinant les sites emblématiques du Monténégro avec la visite de la capitale albanaise et de ladite « Perle de l’Adriatique ».- Corse du nord au sud : un circuit de découverte complète de la Corse avec ses villages pittoresques, ses paysages naturels et ses produits du terroir.- Nature et Perles du passé de Split à Sarajevo : une nouveauté 2024 combinant la découverte des trésors naturels et architecturaux de Croatie à celle des héritages historiques de Bosnie-Herzégovine.- Merveilles de Madère depuis le nord de l’île : une variante de son circuit phare « Merveilles de Madère » avec un hébergement au nord de l’île, à São Vicente.- Terre natale de Vasco da Gama : un produit inédit et d’actualité en l’honneur du 500ème anniversaire de la mort de Vasco da Gama en 2024, reliant du nord au sud les lieux emblématiques de la vie du navigateur et des Grandes Découvertes. Ce programme est aménagé avec des vols open-jaw pour un gain de temps et de kilomètres.