Travel Europe et Visit Europe repartent sur le sentier de la croissance

S’il ne prévoit de revenir à la normale qu’en 2024/25, Helmut Gschwentner, est optimiste pour les mois à venir car la tendance des réservations est plutôt à la hausse.



Le voyagiste qui affichait respectivement 100 millions de CA pour Travel Europe et 20 millions pour Visit Europe en 2019, a déroulé ce jeudi un plan de reconquête ambitieux.



Présent dans la plupart des pays européens, il constate encore quelques "trous dans la requête" (pays scandinaves, Grèce et Espagne…) qui devraient être comblés à court ou moyen terme.



Nous reviendrons en détail sur les nouveautés et les “16 nouvelles histoires” que Travel Europe et Visit Europe vous réservent.