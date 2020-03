Islande : pas de restriction à l’entrée des voyageurs étrangers

Compte tenu de l'évolution de la situation face à la propagation du coronavirus, Island Tours a décidé de mettre en place des mesures exceptionnelles en cas d’annulation.



Pour toute annulation, à plus de 8 semaines du départ, Island Tours transforme l’ensemble des frais d’annulation et pénalités d’annulation des billets d’avion à clauses restrictives, réservés auprès du TO, en avoir (Avoir nominatif et non cessible) pour un prochain voyage effectué avant le 31/12/2020.



Le tour-opérateur rappelle que les autorités locales ont pris des mesures préventives pour contenir la propagation potentielle du virus COVID-19. "L’Islande a peu de points d'entrée et la plus faible densité de population d’Europe. Les autorités locales peuvent donc réagir rapidement pour identifier, communiquer et, si nécessaire, mettre en quarantaine leurs résidents arrivant de zones à haut risque."