Journées Européennes du Patrimoine : Visite de l'Hôtel de Ville de Paris Le 19 et 20 septembre 2020

A l'occasion de la 37e édition des Journées Européennes du Patrimoine, l'Hôtel de Ville ouvre ses portes aux curieux et propose aux visiteurs de découvrir le bureau de la Maire, la salle des fêtes et les salons ainsi que la salle du Conseil de Paris.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 9 Septembre 2020

Tout au long de la visite, des expositions seront à découvrir autour du patrimoine et de l'histoire de Paris.



Enfin, un jeu interactif accessible sur smartphone invitera les visiteurs à résoudre « Le Mystère de l'Hôtel de Ville » et permettra à chacun, parent comme enfant, d'en apprendre un peu plus sur ce lieu emblématique de façon ludique.



En résonance avec le thème de cette édition « Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! », les artisans de l'Hôtel de Ville présenteront leurs métiers et leurs savoir-faire.



Les visiteurs pourront ainsi découvrir toutes les facettes de ces fabuleux métiers : serruriers, tapissiers, horlogers, parqueteurs, etc.

Visite virtuelle, en réalité augmentée



En parallèle de cette visite, durant ce week-end de festivité, la Ville de Paris souhaite plus que jamais rendre accessible son patrimoine.



Dans ce cadre-là, les trésors des églises parisiennes seront mis en valeur grâce à des visites commentées autour d'un parcours de sculptures remarquables et des conférences sur l'histoire de l'art seront proposées.



Enfin, cette édition des journées du patrimoine comportera un volet numérique inédit avec une proposition de visite virtuelle, en réalité augmentée, du bureau de la Maire et la création de filtres sur Instagram offrant la possibilité à chacun de devenir l'un des personnages emblématiques de tableaux exposés dans l'Hôtel de Ville.



Rendez-vous sur le compte Instagram Le patrimoine sera, bien sûr, mis à l'honneur avec la présence d'archéologues, d'historiens et de conservateurs de la Ville de Paris qui seront accompagnés de tailleurs de pierre et de marbre ou encore de couvreurs qui œuvrent sur les chantiers de restaurations réalisés par la Ville.

