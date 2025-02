L’offre Grecotel sur le Péloponnèse renforcée par de nouvelles liaisons aériennes vers Araxos et Kalamata

Aux côtés du Mandola Rosa, on compte également 3 autres Grecotel et un superbe Aqua Park, portant ainsi l’offre du premier groupe hôtelier grec à un niveau inégalé dans la région. Face à l'infinie mer Ionienne, le long d’une des plus longues plages de sable fin en Grèce, cette destination mythique en soi est un véritable paradis pour les familles : 4 000 m² de piscines, complétées par un immense Aqua Park de 20 000 m², le plus grand pour un resort grec, garantissent de l’amusement et des sensations fortes pour tous les âges.



Sur ce même site, on retrouve le Grecotel LUXME Oasis, reconnu comme l’un des 10 meilleurs hôtels en Grèce par les lecteurs du célèbre magazine Conde Nast Traveler en 2024, Le Grecotel La Riviera, à l’élégance classique avec une sélection de chambres offrant une vue imprenable sur la mer Ionienne et le Grecotel LUXME Palms, un hôtel confortable, orné de miroirs, de couleurs et de motifs évoquant les années 70.



Sur la Riviera Olympia, le bien-être figure également en bonne place : inspiré par la rotonde de l'ancienne Olympie toute proche, l'Elixir Spa Center est conçu comme un ensemble de temples grecs. Illuminé le soir, il rappelle les sanctuaires de la Grèce classique. Cette retraite de luxe combine la sagesse ancestrale des Grecs, qui appréciaient les propriétés curatives de la mer, avec des régimes de bien-être modernes pour détendre le corps et rajeunir l'esprit. Cet ensemble de 4 500 m² comprend des piscines chauffées, des bains à remous à l’intérieur et à l’extérieur, des saunas et hammams, des massages en plein air sous un gazebo, un gymnase, un bar à jus de fruits …



Les clients peuvent en outre profiter de nombreuses activités nautiques et sportives et les enfants s’éclateront dans les deux clubs Grecoland de La Riviera et du LUXME Oasis, entièrement conçus pour eux : des bancs et des tables aux couleurs vives, des déguisements, des travaux manuels, des activités et des concours leur offriront une expérience de vacances magique.



Pour terminer, rappelons que Grecotel propose également des formules pour les mariages, lunes de miel et renouvellements de vœux : arrivée en calèche, cérémonie sous un belvédère fleuri sur la plage, nuit romantique dans une villa du Mandola Rosa … tout est possible pour rendre ces moments inoubliables !