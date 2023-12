LUX* South Ari Atoll, l’hôtel 5 étoiles au coeur des Maldives Réservez votre séjour dès maintenant

Pour votre séjour au cœur des Maldives, The Lux Collective présente ses nouvelles villas plage romantique avec piscine au sein de LUX* South Ari Atoll. Découvrez également les dernières nouveautés.



Rédigé par Manon Morelli le Lundi 11 Décembre 2023

Au beau milieu de l’océan Indien, les Maldives sont une destination touristique privilégiée pour les visiteurs en quête de voyage paradisiaque et de décor de rêve.



C’est dans ce cadre privilégié que s’étend LUX* South Ari Atoll, un hôtel 5 étoiles luxueux qui garantit aux voyageurs un séjour exceptionnel dans un décor digne des plus belles cartes postales.



Partez à la découverte de LUX* South Ari Atoll, une référence dans le secteur de l’hébergement de luxe aux Maldives, et savourez chaque instant de votre séjour.

LUX* South Ari Atoll, un hôtel luxueux unique LUX* South Ari Atoll est une véritable île-hôtel qui garantit aux visiteurs une expérience mémorable dans un paradis sur Terre unique.



En quelques chiffres, LUX* South Ari Atoll, c’est pas moins de 24 pavillons plage, 6 pavillons plage famille de deux chambres, 6 pavillons famille avec accès direct au lagon, 35 villas plage, 12 villas plage avec piscine, 38 villas sur pilotis, 46 villas romantiques sur pilotis avec piscines à débordement, 3 villas tentation sur pilotis avec piscine et 1 villa LUX*, la crème de la crème des hébergements de cet hôtel, sans oublier les 10 nouvelles et magnifiques villas romantiques sur la plage avec piscine privée.

En plus d’offrir des logements incroyables, l’hôtel de luxe propose également un vaste choix d’activités. L'écosystème préservé des Maldives permet aux vacanciers de faire de la plongée pour observer au plus près les requins-baleines, une espèce impressionnante et majestueuse que vous pourrez observer toute l’année. C’est également l'occasion de découvrir la barrière de corail et les nombreuses espèces des fonds marins de l’océan Indien. De retour sur la terre ferme, les vacanciers pourront se prélasser sur les sublimes plages de sable fin qui s’étendent sur 4 km.



L’hôtel propose également un vaste choix d’activités pour tous les goûts. Profitez d’un moment de pure détente au Spa LUX* Me, plusieurs fois primé aux Maldives pour une expérience relaxante et suspendue dans le temps. Pour une ambiance plus festive, des soirées sont organisées tous les soirs sur la plage au coucher du soleil, avec des DJs pour vous faire danser sur les rythmes les plus entraînants.

L’hôtel LUX* South Ari Atoll est également un lieu romantique parfait pour la célébration d’unions symboliques ou de renouvellement de vœux de mariage.

De nouvelles villas romantiques pour un séjour privilégié LUX* South Ari Atoll allie luxe et élégance dans ses 181 bungalows et villas. Ces logements, situés sur la plage ou sur pilotis, offrent une vue imprenable sur les eaux claires des Maldives, créant un sanctuaire paisible au bord de la mer.



Les 10 nouvelles villas romantiques, d'une superficie de 136 m2, sont parfaites pour les couples et les petites familles. Elles disposent d'un accès direct à la plage et au lagon, ainsi que d'une piscine privée à débordement entourée de végétation et offrent une vue sur l'océan. Chaque villa possède une plage privée avec chaises longues et une salle de bain tropical intérieur extérieur avec une grande baignoire. Le style chic et insulaire est mis en valeur par des intérieurs épurés et élégants, des couleurs apaisantes et des matériaux naturels.



Les chambres captent la lumière naturelle grâce à une palette de couleurs spécifiques qui utilise des blancs chauds pour combiner élégance et fraîcheur. L'hôtel propose des expériences sur-mesure pour rendre chaque séjour inoubliable, telles que des déjeuners décontractés dans la piscine, des sessions de mixologie dans la villa ou encore des séances de cinéma sur la plage. Ces nouvelles villas sont disponibles depuis le 1er décembre 2023.

Un resort engagé vers un avenir plus durable L’hôtel propose à ses hôtes le meilleur des prestations et des services, tout en s’intégrant dans une démarche écoresponsable à de nombreux niveaux.



Chaque restaurant offre une large sélection de plats végétariens, végétaliens, élaborés avec des ingrédients biologiques et locaux. L’initiative "Keen on Green" invite les convives à explorer un parcours culinaire à la fois sain et innovant, promouvant une alimentation durable et contribuant à la réduction de l’empreinte carbone. Cet engagement envers une alimentation saine et respectueuse de l'environnement a été reconnu par Vegan Welcome, qui a distingué LUX* South Ari Atoll comme le premier hôtel "Vegan Friendly" aux Maldives.



L'utilisation du plastique à usage unique et non biodégradable a été supprimé dans tous les espaces de vie, y compris dans les villas, les restaurants, les bars et les espaces de bien-être. Les bouteilles en plastique et les gobelets jetables ont été remplacés par des alternatives en verre et en fibre de bambou.



Les énergies utilisées se veulent elles aussi renouvelables au sein de l’hôtel 5 étoiles. L’hôtel est équipé de l'un des plus grands systèmes solaires flottants en mer. Celui-ci, en plus des panneaux sur les toits, fournissent jusqu'à 33 % de l'énergie nécessaire pour l'ensemble de l’hôtel, ce qui équivaut à la consommation énergétique de ses 193 villas. Les Dhonis, bateaux traditionnels pour des balades en mer, sont également alimentés par l'énergie solaire des Maldives. Cette approche permet à l’hôtel d'économiser plus de 260 000 litres de diesel par an.



The Lux Collective oeuvre jour après jour et dans chacun de ses hôtels, pour offrir à chaque visiteur un séjour unique, à la hauteur de ses attentes et de ses exigences, tout en s’intégrant dans une démarche écoresponsable qui permet de limiter l’impact de l'hôtel sur l’environnement et les écosystèmes.



Parce que pour LUX*, un objectif compte avant tout : celui de célébrer la vie.



Contacter The Lux Collective Justine Vergeot

Sales & Marketing Officer – Europe

The Lux Collective – Paris

Téléphone : 01 44 55 01 11

Email :



Site web : www.luxresorts.com



Sales & Marketing Officer – EuropeThe Lux Collective – ParisTéléphone : 01 44 55 01 11Email : justine.vergeot@theluxcollective.com

Lu 219 fois Notez

Dans la même rubrique : < > La Réserve Golf Links : inauguration d'un nouveau joyau golfique à l’île Maurice Réouverture du Sun Siyam Pasikudah, une oasis tropicale intimiste sur la côte Est du Sri Lanka