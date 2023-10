La Collection d’itinéraires automne et hiver de CroisiEurope

Que vos clients recherchent le soleil d’hiver dans une destination exotique ou qu’ils souhaitent expérimenter la magie de Noël en explorant les plus beaux marchés de Noël, CroisiEurope répond à toutes les envies.



Rédigé par Céline Burggraf le Lundi 9 Octobre 2023

La magie des marchés de Noël au fil de l’eau



En rejoignant l’équipage à bord de ces croisières des marchés de Noël, vos clients embarqueront pour un voyage au cœur des traditions festives européennes au fil des escales dans les villes et villages d’Europe les plus féeriques.



Le long du Rhin, ce sera l’occasion d’explorer le plus vieux marché de Noël d’Europe à Strasbourg ainsi que les villages pittoresques alsaciens, reconnus mondialement pour leur accueil chaleureux et leurs petites ruelles qu’on pourrait croire tout droit sorties d’un conte de fée.



En Allemagne, berceau historique des marchés de Noël, vos clients seront émerveillés par le folklore que ce pays a à offrir. Le long du Danube, ils se laisseront transporter d’une capitale féérique à une autre : Vienne, Budapest et Bratislava.



Enfin, découvrez les nouveautés exclusives pour cette fin d’année à bord d’un bateau à roues à aubes : La Magie hivernale au cœur de Prague et la Féerie de Noël à Berlin et Potsdam.



Des croisières maritimes et destinations ensoleillées tout l’hiver



Cet automne, vos clients pourront choisir entre deux nouveaux itinéraires à bord de La Belle de l’Adriatique. Le premier permet de découvrir les merveilles de la Sicile et de Malte à travers des cités emblématiques telles que Taormine, Syracuse, Catane ainsi que la somptueuse La Valette. Le second itinéraire les transportera le long de la côte amalfitaine, de Naples à la Sicile, avec des escales enchanteresses aux îles éoliennes.



Dès l’arrivée de l’hiver, ces itinéraires classiques seront à l’honneur jusqu’à l’arrivée des beaux jours : une croisière de 8 jours à la découverte des 6 îles de l’archipel des Canaries, un itinéraire riche en découvertes ou encore pour la troisième année consécutive, une croisière sur la Mer Rouge de la Jordanie à l’Egypte, permettant d’explorer les merveilles des Hommes et de la Nature grâce à des escales emblématiques et la visite de sites incontournables tels que le désert de Wadi Rum, Petra ou encore la Vallée des Rois.



CroisiEurope offre également aux Agents de voyages un avantage supplémentaire sur les croisières aux Canaries sur les départs de décembre 2023 à février 2024. En effet, 10% supplémentaires de surcommission seront accordés aux distributeurs sur ces départs.



► Découvrir les itinéraires

Des départs au cœur de vos régions, jusqu’à 1760€ de remise par cabine !



Les départs régionaux incluent des villes telles que Nice, Bordeaux, Lyon, Nantes, Strasbourg ainsi que Paris. Mais des départs dans les régions frontalières sont également possibles avec notamment des départs depuis l’aéroport de Bâle-Mulhouse, Genève ou de Zurich.



► Découvrir les départs région

