Le Club Med pose ses valises au Bénin

offrira une expérience unique mêlant prestations haut de gamme et immersion dans la culture béninoise

La construction de ce projet vise le niveau "very good" de l’écocertification BREEAM, label international et indépendant d’écoconstruction parmi les plus exigeants et les plus reconnus au monde. Club Med visera également la certification Green Globe, label international du tourisme durable déjà obtenu par près de 90% des resorts Club Med dans le monde

Le futur éco-resort sera implanté avec une faible densité (moins de 4 ha)situé entre la mer, la lagune et un futur golf.Doté de, le resort 4 Tridents pensé en particulier pour les familles et les couples actifs, sera ouvert toute l’année, et ", précise Club Med.".Pour rappel, Club Med prévoit l’ouverture deet la volonté d’ouvrir de nouvelles destinations et de toucher de nouveaux marchés.