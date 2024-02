Le Spitzberg Express, une croisière « tout inclus » inédite en Norvège et au Spitzberg 16 jours des Fjords aux glaciers de l’Arctique par le spécialiste de la Norvège

En 2023, pour célébrer les 130 ans de la compagnie, Hurtigruten a lancé le Spitzberg Express, un nouvel itinéraire assuré par le MS Trollfjord, de mai à septembre, pour sillonner la côte norvégienne à destination du Cap Nord jusqu’à Longyearbyen. Une croisière, tout inclus, qui dévoile les secrets et la beauté des fjords de Norvège et des glaciers du Spitzberg sous le Soleil de Minuit. Un rendez-vous privilégié avec l’Arctique !



Ce que l’on apprécie à bord du Spitzberg Express ● Un itinéraire inédit

Dans l’esprit de notre célèbre Express Côtier, il dévoile des lieux incontournables comme les fjords, les îles Lofoten ou le Cap Nord, mais aussi l'île du Spitzberg durant 3 jours de navigation au cœur des plus beaux paysages sauvages de l’Arctique. Au total, 13 escales longues (environ 6 heures) laissent à chacun le temps de découvrir chacun de ces lieux uniques.

Escales : Bergen, Åndalsnes, Træna, Stokmarknes, Tromsø, Honningsvåg, Longyearbyen, Ny-Ålesund, Senja, Svolvær, Brønnøysund, Ålesund, Urke



● Une véritable croisière

À bord, conférences thématiques, ateliers, présence d'un photographe dédié et dégustations culinaires rythment le programme. À terre, plus de 30 excursions optionnelles, aux thèmes variés, permettent de répondre aux envies de chacun tout en offrant une découverte approfondie de chaque escale.



● Une restauration Premium avec boissons incluses

Une gastronomie non seulement basée sur l’expérience culinaire norvégienne et ses produits locaux mais aussi revisitée et sublimée. Les trois restaurants que sont Flora, le restaurant principal alternant buffets et menus 3 plats, Árran, la brasserie d’inspiration Sami avec ses plats traditionnels ou encore Røst, le restaurant gastronomique (optionnel), offrent tous une immersion gustative inoubliable.



● Des membres de l’équipage parlent français à bord

Toujours disponibles pour répondre aux questions, encadrer les débarquements et les activités, ils livrent leurs connaissances sur la Norvège, si impressionnante par sa nature et sa culture, ainsi que sur le Spitzberg. Proche des passagers et à leur écoute, l’équipage participe également à une ambiance chaleureuse très appréciée.

✔ 1 membre de l’équipe des guides Hurtigruten (Coastal Experience Team) qui effectuera des présentations, donnera des informations sur les points d’intérêt et encadrera certaines sorties à terre.

✔ Les informations à bord seront disponibles en français : annonces et informations écrites (journaux de bord, description des excursions, informations relatives à la sécurité et à la santé)

✔ Dans le cadre des excursions optionnelles, un guide local parlant français sera présent pour les sites et villes majeurs, sous réserve d’un nombre minimum de participants et de la disponibilité des guides.



Embarquer l’été, la meilleure saison pour découvrir la Norvège et le Spitzberg Les longues journées d’été en Norvège apportent un dépaysement supplémentaire. Au nord, le Soleil de Minuit s’accroche au ciel, refusant de se coucher tandis qu'au sud, les paysages verdoyants et la vie animée réchauffent les cœurs. En naviguant de mai à septembre sur le Spitzberg Express, toutes les nuances du Soleil de Minuit sont au rendez-vous grâce à des journées de 24 heures et une luminosité permanente pour ne rien manquer d’une nature grandiose.



Découvrir le MS Trollfjord, le navire dédié au Spitzberg Express Récemment rénové en 2023, le MS Trollfjord se distingue non seulement pas ses équipements mais aussi par son confort et son service impeccable.



Les équipements :



• Restaurant Flora pour les trois repas quotidiens

• Brasserie Årran avec service en continu

• Restaurant gastronomique Røst

• Démonstrations et dégustations culinaires

• Sauna avec vue panoramique sur le pont supérieur

• Salon panoramique sur deux niveaux sur les ponts supérieurs

• Vaste solarium extérieur confortablement aménagé

• L'élégant Bar 1893 et sa large gamme de boissons

• Bibliothèque avec une sélection de livres

• Boutique avec un large choix de souvenirs et produits de grande qualité

• Wi-Fi disponible dans tout le navire

• Salle de fitness avec vue panoramique sur le pont supérieur

• Activités et conférences organisées par les guides Hurtigruten

• Espace photo avec équipements à la location



Infos pratiques Dates de départ 2024 :

3*, 17* et 31 mai

14 et 28 juin

12 et 26 juillet

9* et 23* août

6* septembre



*avec accompagnateur français



► Offre : Jusqu’à -25% par personne en réservant avant le 30.04



