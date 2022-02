Le catalogue Campings.com intègre HomeToGO

Campings.com annonce l'intégration de son catalogue à HomeToGo.



Le spécialiste de l'hôtellerie de plein air "renforce ainsi sa stratégie de distribution multicanale" et permet "à ses 3 500 campings partenaires de nouvelles opportunités de vente à l'international."



« En nous associant à HomeToGo, la première place de marché mondiale de la location de vacances, nous leur donnons l’opportunité de gagner en visibilité et d'accéder à un canal de vente supplémentaire auprès de la clientèle internationale.



La pandémie mise à part, les touristes étrangers représentent un tiers des locations de plein air en France, et nous sommes convaincus que la qualité de notre catalogue contribuera à en attirer de plus en plus chaque année. » explique Jérôme Mercier, Directeur Général de Campings.com.