Les Jours Uniques de CFC Croisières

CFC Croisières a mis en place l’offre Les Jours Uniques, permettant à vos clients de bénéficier de 50% de réduction sur le 2ème passager, sur l’ensemble des croisières 2024, et sur toutes les catégories de cabines (hors cabines intérieures).



Cette offre, valable jusqu’au 3 décembre 2023, vous permet de programmer leurs plus beaux voyages de 2024. De l’Islande aux fjords de Norvège, qu’ils soient sous les aurores boréales ou le soleil de minuit, des îles britanniques à la côte Atlantique, c’est toute une palette de destinations que la compagnie française propose au départ du Havre. Depuis le port de Marseille, s’offrira le choix de voguer vers les îles Grecques, la péninsule ibérique, la douceur de vivre à l’italienne, ou encore les rivages de l’Algérie et de la Tunisie, sans oublier les splendeurs de la Corse.



Croisière de Pâques en Irlande et vers les Îles Britanniques Profitez de l’offre pour un embarquement au Havre le 30 mars 2024 à bord de Renaissance pour une croisière de 8 nuits à travers l'Irlande et les Îles Britanniques. Le périple débutera par une escale à Belfast, porte d’entrée vers la Chaussée des Géants, formation volcanique d’environ 40 000 colonnes hexagonales. À Liverpool, vos clients plongeront dans l'univers des Beatles et explorerez la tradition musicale de la ville. Depuis Holyhead, ils profiteront de la vue panoramique exceptionnelle offerte depuis le phare de South Stack. À Cork, ils visiteront la cathédrale Saint-Finbarr et découvrirez la scène artistique vibrante et le théâtre Everyman. Enfin, ils termineront cet incroyable voyage en beauté à Portland, en partant à la découverte du mystérieux site mégalithique de Stonehenge, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.



Islande, Terre de Feu et de Geysers Renaissance partira du Havre pour une croisière en Islande du 14 au 28 juillet 2024. L’île volcanique aux paysages fascinants faits de geysers, sources chaudes, glaciers, cascades et fjords exceptionnels, est à découvrir depuis Seydisfjordur, Akureyri et Isafjordur ! Vos clients apprécieront le Perlan, dôme de verre rotatif offre une vue imprenable sur la capitale, Reykjavik, et l’église en béton Hallgrímskirkja, bâtie en 1945, dont la flèche atteint 74,5 mètres, ou bien préfèreront-ils se relaxer au Blue Lagoon ! Ils seront époustouflés par les incroyables paysages verdoyants des îles Féroé, dans lesquels se fondent les traditionnelles maisons aux toits en herbe que l’on retrouve dans la vieille ville de Tórshavn. Avant de mettre cap sur Belfast pour découvrir la Chaussée des Géants, Renaissance naviguera autour de la toute jeune île Surtsey, qui a atteint la surface de la mer en 1963, lors d’une éruption volcanique qui s’est terminée en 1967.



Rois & Empereurs Faites aussi profiter de l’offre « Les Jours Uniques » pour partir de Marseille du 28 septembre au 5 octobre 2024 à la découverte de l’île de Beauté, de ses splendeurs et de ses coutumes. Cette croisière d’exception conduira les passagers sur les pas de Napoléon Bonaparte, figure emblématique originaire de l’île, qui a suscité à la fois adulation et controverses tout au long de l'Histoire de France. Le périple débutera en Italie, à Portofino, charmant village de pêcheurs aux maisons colorées. L'île d'Elbe, quant à elle, invite à visiter la Palazzina dei Mulini et la Villa Napoleonica, ces demeures qui furent le refuge de Napoléon lors de son exil de trois-cents jours en 1814. La citadelle de Bastia et les routes escarpées du Cap Corse sauront séduire vos clients, tandis que la région de Propriano leur révélera tous ses secrets, du site archéologique de Filitosa, où ils pourront contempler les menhirs, à la vieille ville de Sartène, sans oublier les impressionnantes falaises de calcaire sur lesquelles est bâtie la citadelle de Bonifacio. L’escale à Olbia offrira un échantillon de saveurs sardes. C’est dans la "cité impériale" d'Ajaccio, berceau de Bonaparte, que cette aventure fascinante prendra fin, avant de regagner Marseille.



Odyssée Homérique L’odyssée de Renaissance dans les îles grecques partira de Marseille le 20 octobre 2024 pour 15 jours. Elle retracera le périple d’Ulysse, célèbre héros de la mythologie. D’Athènes, berceau de la Grèce Antique qui a vu naître la fameuse épopée, à Mykonos, où se trouve l’un des plus anciens musées archéologiques du pays, les passagers ne resteront pas de marbre devant tant de splendeurs. L’itinéraire s’invitera également à Rhodes, la plus grande île de l’archipel du Dodécanèse. Et n’oublions pas le charme et l’authenticité de Milos et Patmos, ainsi que l’époustouflante caldeira de Santorin, avant de faire escale à Messine, où se poursuivra le voyage au cœur de l’Odyssée d’Homère, dans laquelle Ulysse doit passer le détroit entre les deux monstres Charybde et Scylla.



Conditions de l’offre « Les Jours Uniques » *L’offre « Les Jours Uniques » consiste en une réduction de 50% sur le tarif par personne valable sur le 2ème passager pour la réservation d'une cabine extérieure "Vue Mer Standard partiellement/totalement obstruée en occupation double (hors cabines intérieures) sur les départs de 2024 à bord de Renaissance, valable du 14 novembre au 3 décembre 2023, non cumulable avec une autre offre en cours, non remboursable et non rétroactive, pouvant être modifiée ou retirée sans préavis. Taxes portuaires et frais de séjour inclus. Le tarif ne comprend pas les forfaits boissons et autres prestations annexes. Détails et conditions disponibles par téléphone auprès de notre service informations & réservations.



